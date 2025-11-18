Польща відновила рух потягів після диверсії на залізничних коліях

У Польщі вночі 18 листопада повністю відновили рух потягів на двох відрізках залізниці, які було пошкоджено внаслідок диверсії на залізниці, що сталася минулої неділі. Про завершення ремонтних робіт повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

📢 Він уточнив: «Соболев – Жичин: о 0:21 (за місцевим часом) відновлено двоколійний рух після ремонту пошкодженої ділянки. Зажека – Пулави Азоти: о 3:50 ранку завершено ремонт електромережі на обох коліях, рух поїздів на всій лінії L007 здійснюється по двох коліях відповідно до розкладу руху польської залізниці (PKP PLK)».

Прокуратура Польщі відкрила провадження за фактом диверсії терористичного характеру на ділянці колії №7 Варшава – Східна — Дорогуськ, що веде до кордону з Україною. Ідеться про два епізоди: підрив вибухівки поблизу населеного пункту Міка Гарволінського повіту (приблизно 70 км на південний схід від Варшави) та пошкодження залізничної колії в районі Голомб Пулавського повіту (близько 130 км на південний схід від столиці).

За даними ЗМІ, правоохоронці вже встановили перших можливих причетних до вибухів на залізниці. Як повідомляє RMF24, слідство з’ясувало, хто купив дві SIM-картки, використані для дистанційного підриву колії на перегоні Варшава — Люблін.

Поліція вилучила SIM-картки з пристроїв, що дозволило отримати доступ до паспортних даних, на які вони були зареєстровані. При цьому, як наголошують журналісти, власник документів, на який оформлено картки, не обов’язково причетний до злочину.

Також встановлено, що вибух на коліях був здійснений дистанційним способом — за допомогою мобільних телефонів. Один із пристроїв спрацював, тоді як другий з невідомих причин не активувався. За інформацією RMF FM, ці SIM-картки належали польському мобільному оператору, і вони стали ключовою зачіпкою у справі.

Нагадаємо, 16 листопада у Польщі зафіксували ще одне ушкодження колії на маршруті Демблін — Варшава. Другий інцидент стався на гілці між Варшавою та Любліном — у тому самому районі, де напередодні було підірвано іншу ділянку.

Раніше повідомлялося, що диверсії на залізниці, зокрема на колії, яка веде до України, були здійснені шляхом підкладання вибухівки. Слідство розглядає ці події як умисні дії, що становлять загрозу транспортній інфраструктурі.