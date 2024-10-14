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ВЛАДА

Податкам бути: в Раді не підтримали блокування закону про підвищення

Денис Молотов
Денис Молотов
Податкам бути: в Раді не підтримали блокування закону про підвищення

У понеділок, 14 жовтня, на засіданні Верховної Ради депутати не підтримали постанову, яка мала заблокувати закон про підвищення податків, ухвалений раніше 10 жовтня. За це рішення проголосували лише 64 народні депутати. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко на своєму Телеграм-каналі.

📢 «Щойно парламент провалив мою постанову, яка блокувала закон про підвищення податків! За – 64. Тепер цей закон буде підписувати спікер і далі він піде на підпис Президенту. Зробив все, що від мене залежало, щоб цей закон не пройшов. Але більшість проти», – зазначив Олексій Гончаренко.

👉 Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне підвищення податків. Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що тоді за цей документ віддали свої голоси 247 парламентарів. Закон очікує набрання чинності у 20-х числах жовтня, проте деякі податкові нарахування доведеться сплачувати «заднім числом».

Після ухвалення закону, нардеп Олексій Гончаренко зареєстрував постанову у ВРУ, що мала на меті скасувати це рішення. Сам народний обранець назвав цей закон «ганебним» та таким, що матиме негативний вплив на простих громадян.

Очікується, що зміни в оподаткуванні збагатять державний бюджет на додаткові 58 мільярдів гривень у 2024 році та на 137 мільярдів у наступному.

📌 Також було повідомлено, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що депутати готові у повному складі вирушити на фронт. Але це станеться тільки після того, як це зроблять їхні колеги з «Європейської Солідарності».

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