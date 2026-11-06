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США та партнери обговорюють п’ять напрямів зміцнення безпеки Європи

США разом з Україною, НАТО та європейськими партнерами опрацьовують ширші домовленості щодо безпеки континенту. За словами Джареда Кушнера, вони мають зберегти право кожної держави самостійно обирати союзи та визначати власну безпекову політику.

Денис Молотов
Денис Молотов
США та партнери обговорюють п’ять напрямів зміцнення безпеки Європи
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Представник президента США Джаред Кушнер.

Представник президента США Джаред Кушнер розповів про роботу над майбутніми безпековими домовленостями для Європи. Про це він повідомив в соцмережі X (колишній Twitter) 6 листопада.

За словами Кушнера, Дональд Трамп обговорив із кількома європейськими лідерами необхідність ширшої системи безпеки на континенті. Її завданням має стати створення умов для тривалого миру та зниження ризику нових конфліктів.

Цього тижня відповідні консультації відбулися у Брюсселі за участю України, НАТО, європейських партнерів та американського спецпосланця Стіва Віткоффа. Кушнер охарактеризував проведену роботу як змістовну.

Учасники обговорень шукають практичні механізми, які враховуватимуть безпекові занепокоєння сторін і зроблять ситуацію в Європі стабільнішою та передбачуванішою.

Наразі йдеться про опрацювання пропозицій, а не про остаточно погоджену угоду.

П’ять цілей і право держав самостійно обирати альянси

Кушнер окреслив п’ять напрямів роботи. Вони охоплюють постійні консультації з питань безпеки, надійні канали зв’язку під час криз, більшу прозорість військової діяльності, взаємні заходи зі зменшення ризиків ескалації та довгострокові засади європейської безпеки й стабільності.

📢 «Ми розглядаємо п’ять основних цілей», – зазначив представник Білого дому.

Окремо він наголосив, що будь-які майбутні домовленості повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність рішень кожної держави. Країни мають зберігати повноваження щодо власної безпеки та вибору альянсів. Жодна з них, за словами Кушнера, не повинна отримати права вето на суверенний вибір іншої.

НАТО залишатиметься центральним елементом колективної оборони Європи. Запропонована ініціатива спиратиметься на вже наявні інституції та зобов’язання партнерів.

Вашингтон планує продовжувати консультації у форматі Shell Bay за участю України, НАТО, Європейського Союзу та європейських партнерів. росію також мають залучати до обговорень у межах мирного процесу.

Кушнер підтвердив і підготовку наступного раунду тристоронніх переговорів України, США та росії в Абу-Дабі. Зустріч запланована на 10–11 листопада. За його словами, це будуть перші переговори в такому форматі з лютого.

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