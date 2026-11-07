Удар по енергооб’єкту в Житомирі спричинив перебої зі світлом і вплинув на Київ

Увечері 6 листопада російські війська атакували об’єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді. Про пошкодження та роботу ремонтних бригад повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає hromadske.

За словами керівника області, фахівці обстежують обладнання, оцінюють масштаби пошкоджень і визначають перелік робіт для відновлення електропостачання. На момент повідомлення точних термінів завершення ремонту не називали.

📢 «Більш докладно про час, необхідний для проведення ремонтних робіт, можна буде сказати згодом, після експертної оцінки», – зазначив Бунечко.

Як повідомили кореспонденти Суспільного, близько 19:23 у Житомирі пролунав звук, схожий на вибух, після чого зникло світло. Повітряну тривогу перед цим не оголошували.

Наслідки пошкодження енергооб’єкта позначилися і на столиці. За повідомленням міського голови Віталія Кличка, у Києві погіршилося енергозабезпечення та впав тиск у системі водопостачання. Для підтримання роботи обладнання «Київводоканал» перемикав станції на генератори там, де була така можливість.

Того ж дня російська армія атакувала Сумську громаду шістьма керованими авіабомбами. Влучання зафіксували на чотирьох локаціях, зокрема в житловому секторі та на об’єктах цивільної інфраструктури.

Спочатку повідомляли про трьох постраждалих, однак станом на 20:20 їх кількість зросла до семи. Чотирьох людей госпіталізували, ще троє продовжували лікування амбулаторно, повідомляє Суспільне з посиланням на Сумську МВА.

👉 Також нагадаємо, що у ніч проти 6 листопада російські війська атакували Київську область. Постраждали троє людей, також зафіксовані руйнування житла та пошкодження енергооб’єктів.