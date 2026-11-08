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Поранених у Кракові поліцейських прооперували: стан нападника залишається критичним

Двоє правоохоронців, які зупинили стрільця, перебувають у стабільному стані. У Польщі 8 та 9 листопада оголосили національну жалобу за загиблими.

Денис Молотов
Денис Молотов
Поранених у Кракові поліцейських прооперували: стан нападника залишається критичним
Фото: поблизу головної ринкової площі у Кракові, Польща, 7 листопада 2026 року.

Поліцейські Якуб Кулік та Артур Моранський, поранені під час затримання озброєного нападника в Кракові, перенесли операції. Після півночі 8 листопада представник Малопольського воєводського управління повідомив, що їхній стан стабільний. Про це повідомляє Reuters.

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек закликав громадян здати кров для одного з поранених правоохоронців.

Прем’єр-міністр Дональд Туск назвав обох поліцейських справжніми героями. Він наголосив, що завдяки їхнім діям, імовірно, вдалося врятувати багато людей, хоча самі правоохоронці ризикували життям.

За словами міністра внутрішніх справ та адміністрації Марціна Кервінського, поліцейські відкрили вогонь по нападнику вже через три хвилини після першого повідомлення про стрілянину. Міністр зазначив, що така швидка реакція допомогла запобігти значно більшій кількості жертв.

Сам 24-річний нападник також переніс кілька операцій. Представник воєводського управління описав його стан як стабільний, але вкрай критичний. Чоловіка госпіталізували після перестрілки з поліцією.

Шестеро загиблих і два дні національної жалоби

Напад стався вдень у суботу, 7 листопада, на Головній ринковій площі Кракова. Чоловік заїхав автомобілем у центр міста та відкрив вогонь по випадкових перехожих.

За даними Associated Press, загинули шестеро людей – чотири жінки та двоє чоловіків, ще 15 осіб дістали поранення. Серед поранених – двоє поліцейських, які брали участь у затриманні.

У зв’язку з трагедією 8 та 9 листопада в Польщі оголосили днями національної жалоби. Це підтверджує офіційний сайт Кракова.

У самому місті жалоба триватиме довше – до 11 листопада включно. За рішенням міської влади прапори перев’язують жалобними стрічками, а міські розважальні заходи скасовують. Про це йдеться в повідомленні мерії.

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