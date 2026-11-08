Президент Ізраїлю доручив сформувати новий уряд

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ надав лідеру партії «Яшар» Гаді Айзенкоту мандат на формування уряду. Церемонія відбулася в резиденції президента в неділю, 8 листопада, повідомляє N12.

Рішення ухвалили після консультацій із представниками фракцій новообраного Кнесету та додаткових переговорів із політичними діячами. Герцоґ також окремо зустрівся з Айзенкотом і чинним прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Згідно з офіційним повідомленням президентської пресслужби, кандидатуру Айзенкота рекомендували фракції, які разом представляють 67 депутатів Кнесету. Нетаньягу підтримали політичні сили із 46 мандатами, а одна фракція, що має сім місць, не рекомендувала жодного кандидата.

Мандат ще не означає призначення прем’єром

Від моменту отримання мандата Айзенкот має 28 днів, щоб сформувати уряд. За потреби президент може продовжити цей строк загалом не більше ніж на 14 днів.

❗Доручення Герцоґа не робить лідера «Яшар» новим прем’єр-міністром автоматично. Йому необхідно узгодити склад уряду та забезпечити його підтримку в Кнесеті.

Якщо Айзенкот не впорається із завданням, президент може доручити формування уряду іншому депутату. Таку можливість передбачає Основний закон Ізраїлю про уряд. Передача мандата саме Нетаньягу не є автоматичною.

За підсумками парламентських виборів 27 жовтня блок чинного прем’єра втратив більшість. Підтримка арабських політичних сил посилила позиції Айзенкота, проте серед його потенційних партнерів залишаються розбіжності щодо майбутнього складу коаліції.

Нетаньягу та «Лікуд» раніше звинувачували арабські партії у фальсифікаціях. Водночас виборча комісія після перевірки заяв повідомила, що не виявила порушень, які вплинули б на результати або доброчесність виборів, передає Associated Press.

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