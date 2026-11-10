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США та Китай не узгодили формат можливої зустрічі Трампа, Сі й путіна – WSJ

Пекін пропонує заздалегідь підготовлені виступи з обмеженою дискусією, тоді як Вашингтон наполягає на відкритому обміні думками. Додаткові розбіжності виникли навколо ядерного роззброєння.

Денис Молотов
Денис Молотов
США та Китай не узгодили формат можливої зустрічі Трампа, Сі й путіна - WSJ
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 10.11.2026

Можливий тристоронній саміт президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського керівника володимира путіна опинився під питанням через різне бачення його формату. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників, обізнаних із підготовкою зустрічі.

За інформацією видання, китайська сторона хоче провести переговори за чітко визначеним сценарієм. Кожен лідер мав би виголосити підготовлену заяву, а простір для вільного обговорення був би мінімальним. Адміністрація Трампа натомість домагається формату, який дозволить учасникам безпосередньо обмінюватися думками.

Зустріч розглядають як можливу на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Він відбудеться 18–19 листопада в Шеньчжені. Ці дати підтверджені для саміту АТЕС, тоді як проведення тристоронніх переговорів ще узгоджують.

Китайський посадовець пояснив WSJ, що Пекін готовий прийняти трьох лідерів за умови попереднього погодження порядку денного та очікуваного результату. Якщо домовитися не вдасться, Китай віддасть перевагу окремим двостороннім зустрічам.

Ядерне роззброєння стало ще одним предметом суперечки

Трамп раніше заявляв, що хотів би обговорити із Сі Цзіньпіном і путіним низку питань, зокрема денуклеаризацію. Проте, за даними WSJ, Китай не погоджується на тристоронні переговори щодо ядерного роззброєння.

Пекін побоюється, що відповідні домовленості закріплять нерівність між трьома державами, оскільки китайський ядерний арсенал менший за американський і російський.

Вашингтон, зі свого боку, наполягає на залученні Китаю до нової угоди про контроль над озброєннями. Отже, сторонам необхідно узгодити як процедуру можливої зустрічі, так і коло питань, які вони готові обговорювати.

👉 Раніше повідомлялось, що можливий саміт президента США Дональда Трампа, російського правителя володимира путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна може мати наслідки далеко за межами війни росії проти України. Переговори трьох держав без участі країн, чиє майбутнє вони обговорюватимуть, здатні підірвати довіру до американських безпекових зобов’язань і послабити міжнародні позиції Європи.

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