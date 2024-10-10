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Верховна Рада України затвердила історичне підвищення податків

Денис Молотов
Денис Молотов
Верховна Рада України затвердила історичне підвищення податків

Верховна Рада України затвердила в другому читанні законопроєкт №11416-д, що передбачає історичне підвищення податкових ставок. Про це в четвер, 10 жовтня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своїй сторінці в Telegram.

За словами депутата, законопроєкт підтримали 247 народних обранців. Серед ключових змін, які передбачені в документі:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% (за винятком військовослужбовців);
  • встановлення військового збору на рівні 1% для платників єдиного податку III групи (ФОП);
  • збільшення податків для 1-ї та 2-ї груп ФОП;
  • введення 50% податку на банки;
  • підвищення мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) на землі;
  • 25% податку на прибуток для фінансових компаній;
  • звільнення “кешбеку” від оподаткування;
  • перехід на щомісячну звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • збільшення рентної плати на видобуток щебеню.

Закон очікує набрання чинності у 20-х числах жовтня, проте деякі податкові нарахування доведеться сплачувати «заднім числом».

👉 Нагадаємо, що ще 17 вересня парламент ухвалив цей законопроєкт у першому читанні. Однак депутати не змогли скоротити процедуру розгляду правок, через що друге читання відбулося вже в жовтні.

📌 Також повідомлялось, що Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив до другого читання законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.

Очікується, що зміни в оподаткуванні збагатять державний бюджет на додаткові 58 мільярдів гривень у 2024 році та на 137 мільярдів у наступному.

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