Верховна Рада України затвердила історичне підвищення податків

Верховна Рада України затвердила в другому читанні законопроєкт №11416-д, що передбачає історичне підвищення податкових ставок. Про це в четвер, 10 жовтня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своїй сторінці в Telegram.

За словами депутата, законопроєкт підтримали 247 народних обранців. Серед ключових змін, які передбачені в документі:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% (за винятком військовослужбовців);

встановлення військового збору на рівні 1% для платників єдиного податку III групи (ФОП);

збільшення податків для 1-ї та 2-ї груп ФОП;

введення 50% податку на банки;

підвищення мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) на землі;

25% податку на прибуток для фінансових компаній;

звільнення “кешбеку” від оподаткування;

перехід на щомісячну звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

збільшення рентної плати на видобуток щебеню.

Закон очікує набрання чинності у 20-х числах жовтня, проте деякі податкові нарахування доведеться сплачувати «заднім числом».

👉 Нагадаємо, що ще 17 вересня парламент ухвалив цей законопроєкт у першому читанні. Однак депутати не змогли скоротити процедуру розгляду правок, через що друге читання відбулося вже в жовтні.

📌 Також повідомлялось, що Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив до другого читання законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.

Очікується, що зміни в оподаткуванні збагатять державний бюджет на додаткові 58 мільярдів гривень у 2024 році та на 137 мільярдів у наступному.