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Сибіга зустрівся з Рубіо в Парижі: обговорили мирні зусилля та співпрацю зі США

Переговори відбулися в межах зустрічі міністрів закордонних справ G7 на тлі тристоронніх консультацій України, США та росії в Абу-Дабі.

Денис Молотов
Денис Молотов
Сибіга зустрівся з Рубіо в Парижі: обговорили мирні зусилля та співпрацю зі США
Фото: очільник МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з Держсекретарем США Марко Рубіо в Парижі / 10.11.2026

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 10 листопада провів у Парижі зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони зосередилися на дипломатичних зусиллях щодо завершення війни, ситуації на фронті та міжнародних подіях. Про підсумки переговорів повідомило МЗС України.

За словами Сибіги, зустріч мала підтвердити міцність стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

📢 «Ми маємо використати кожну можливість для дипломатії та деескалації», – наголосив український міністр.

Окремою темою стала ситуація в Чорному морі та відновлення свободи судноплавства, необхідної для глобальної продовольчої безпеки. Про це йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Сибіга також заявив про готовність України розвивати взаємовигідну співпрацю зі США у сфері безпеки та економіки. Зокрема, йдеться про спільне виробництво дронів і перспективні економічні проєкти. Глава МЗС поновив запрошення Рубіо відвідати Україну.

Переговори в Парижі та Абу-Дабі

Зустріч Сибіги й Рубіо була передбачена перед переговорами очільників зовнішньополітичних відомств G7. За повідомленням вашингтонського кореспондента Алекса Рауфоглу, підтримка України посідає важливе місце в паризькій програмі держсекретаря США, зокрема під час робочого обіду міністрів.

Паралельно в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та росії, заплановані на 10–11 листопада. Як повідомив Рустем Умєров, на порядку денному – припинення бойових дій і наближення миру.

Перед тристоронньою зустріччю українська делегація розпочала координаційні консультації з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії. Такий формат передбачає узгодження позицій України та європейських партнерів щодо подальших дипломатичних кроків.

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