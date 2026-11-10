Сибіга зустрівся з Рубіо в Парижі: обговорили мирні зусилля та співпрацю зі США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 10 листопада провів у Парижі зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони зосередилися на дипломатичних зусиллях щодо завершення війни, ситуації на фронті та міжнародних подіях. Про підсумки переговорів повідомило МЗС України.

За словами Сибіги, зустріч мала підтвердити міцність стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

📢 «Ми маємо використати кожну можливість для дипломатії та деескалації», – наголосив український міністр.

Окремою темою стала ситуація в Чорному морі та відновлення свободи судноплавства, необхідної для глобальної продовольчої безпеки. Про це йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Сибіга також заявив про готовність України розвивати взаємовигідну співпрацю зі США у сфері безпеки та економіки. Зокрема, йдеться про спільне виробництво дронів і перспективні економічні проєкти. Глава МЗС поновив запрошення Рубіо відвідати Україну.

In Paris, I met with @SecRubio to reaffirm the strength of the Ukraine–US strategic partnership. Our talks focused on US-led peace efforts, the battlefield situation, and international developments. We must seize every opportunity for diplomacy and de-escalation. Ukraine is grateful to the United States for its engagement, and in particular to First Lady Melania Trump for the lives saved through the successful humanitarian operation in Oleshky. We also discussed the Black Sea and the need to restore freedom of navigation there for the sake of global food security. Ukraine is ready to develop mutually beneficial security and economic cooperation with the United States, including joint drone production, and prospective economic projects. We discussed the strengthening of Ukraine’s defense capabilities, air defense, and resilience ahead of winter. I reiterated my invitation to the Secretary to visit Ukraine. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 10, 2026

Переговори в Парижі та Абу-Дабі

Зустріч Сибіги й Рубіо була передбачена перед переговорами очільників зовнішньополітичних відомств G7. За повідомленням вашингтонського кореспондента Алекса Рауфоглу, підтримка України посідає важливе місце в паризькій програмі держсекретаря США, зокрема під час робочого обіду міністрів.

Паралельно в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та росії, заплановані на 10–11 листопада. Як повідомив Рустем Умєров, на порядку денному – припинення бойових дій і наближення миру.

Перед тристоронньою зустріччю українська делегація розпочала координаційні консультації з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії. Такий формат передбачає узгодження позицій України та європейських партнерів щодо подальших дипломатичних кроків.