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ВЛАДА

Арахамія готов відправити на фронт усіх «Слуг народу», але за певних умов

Денис Молотов
Денис Молотов
Арахамія готов відправити на фронт усіх «Слуг народу», але за певних умов

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що депутати готові у повному складі вирушити на фронт. Але це станеться тільки після того, як це зроблять їхні колеги з «Європейської Солідарності». Про це Арахамія написав у коментарі під дописом голови Комітету парламенту з гуманітарної політики Микити Потураєва на Facebook.

📢 «Ми готові, одразу ж після того, як ваші друзі з “ЄС” це зроблять – вони взагалі не голосували ні за мобілізацію, ні за податки, гадаю, що й за бюджет не будуть. Точно в парламенті немає сенсу сидіти – у Тік Тоці можна і з іншого місця працювати», – написав Арахамія.

Ця заява «Слуги народу» стала реакцією на коментар Потураєва, який схвалив масштабний рейд співробітників ТЦК на концерті гурту “Океан Ельзи”. Нардеп наголосив, що такі перевірки повинні бути регулярними. Водночас блогер Сергій Марченко у своїх коментарях зауважив, що фракція «Слуга народу» «пів року ухвалювала закон про мобілізацію і в результаті ухвалила закон, який не працює».

Арахамія готов відправити на фронт усіх «Слуг народу», але за певних умов

👉 Нагадаємо, що 11 жовтня на виступ “Океану Ельзи” прибули близько п’ятдесяти осіб у військовій формі, схожі на працівників ТЦК та СП. Вони очікували на відвідувачів концерту біля виходів та перевіряли документи у всіх чоловіків. За інформацією ЗМІ, деяких чоловіків силою затримали й «запакували» у «бусики» та до поліцейських авто.

📌 Схожий інцидент стався 12 жовтня у Львові. Там військові з ТЦК намагались провести рейд у ресторані “Соната” під час весільного заходу. Гості святкової події під крики «ганьба» випхали людей у формі з ресторану.

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