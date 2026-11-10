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Зеленський прибув до Данії: оборонна допомога та зустріч із лідерами п’яти країн

Президент проведе переговори з данським керівництвом, парламентарями та оборонними компаніями. Головними темами візиту стануть безпека України й посилення її захисту.

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський прибув до Данії: оборонна допомога та зустріч із лідерами п’яти країн
Фото ілюстративне / шостий президент України В.О. Зеленський

Шостий президент України В.О. Зеленський 10 листопада прибув із командою до Данії. Про початок візиту він повідомив у своєму офіційному каналі.

У програмі – переговори з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, зустрічі з данськими парламентарями та представниками провідних оборонних компаній. Також запланована аудієнція у короля Фредеріка X.

Окремо Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії. Як повідомив уряд Швеції, серед тем переговорів північноєвропейських лідерів – військова підтримка України, безпека Європи, нагальні потреби української ППО та захист енергетики.

За словами Зеленського, візит має принести нові рішення для зміцнення обороноздатності країни.

📢 «Головне – це наша безпека та зміцнення захисту. Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України – сильний оборонний пакет від Данії. Дякую за цю підтримку!», – заявив президент.

Він також подякував данському народу й уряду за допомогу від перших днів повномасштабного вторгнення та назвав Данію одним із найнадійніших партнерів України.

Новий оборонний пакет і підтримка енергетики

Раніше 10 листопада Данія оголосила про 32-й пакет військової допомоги на 4,8 млрд данських крон – понад 640 млн євро. Йдеться про постачання військового обладнання. Про рішення повідомив глава МЗС Ларс Льокке Расмуссен після консультацій із парламентським Комітетом з питань зовнішньої політики.

Окремо Копенгаген надасть 150 млн крон, або близько 20 млн євро, надзвичайної грантової підтримки українському енергетичному сектору.

У жовтні Данія також прискорила передачу Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат F-16. За даними Міноборони України, українські пілоти вже застосовують їх для перехоплення російських реактивних ударних безпілотників.

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