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рф посилює удари, щоб підірвати економіку України – CNN

Опитані виданням аналітики пов’язують розширення російської повітряної кампанії з труднощами просування на фронті та попереджають про важкі гуманітарні наслідки цієї зими.

Денис Молотов
Денис Молотов
рф посилює удари, щоб підірвати економіку України - CNN
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 08.11.2026

На тлі обмежених результатів наземного наступу на сході України росія нарощує ракетні й дронові атаки, намагаючись завдати більшої шкоди українській економіці. Про це йдеться в матеріалі CNN.

За оцінками співрозмовників видання, удари по енергетичній інфраструктурі стали інтенсивнішими та почалися раніше, ніж у попередні роки. Водночас москва розширює перелік об’єктів, які атакує, посилюючи тиск на різні галузі української економіки.

Керівник міжнародних партнерств аналітичного центру New Eurasian Strategies Centre Джон Лоу вважає, що нинішня повітряна кампанія має чітку економічну мету.

📢 «російська повітряна кампанія тепер явно спрямована на знищення української економіки», – заявив він.

На думку Лоу, володимир путін дійшов висновку, що збільшення кількості військових і продовження штурмів не забезпечують бажаного результату на Донбасі. Аналітик пов’язує це, зокрема, з відносно успішним для українських сил літнім періодом.

Саме тому, припускає він, кремль намагається змінити перебіг війни через систематичне руйнування економічної основи України. Лоу також застеріг, що частина європейських союзників Києва може недооцінювати серйозність ситуації та майбутні фінансові потреби підтримки країни.

Аналітики попереджають про складну зиму

Дослідник Східної Європи в організації ACLED Крістіан Влас прогнозує надзвичайно важку гуманітарну ситуацію. За його оцінкою, серйозні наслідки атак українці відчуватимуть раніше, ніж минулої зими.

Про значні ризики для енергопостачання попереджає й Міжнародне енергетичне агентство. У звіті від 4 листопада воно зазначило, що росія посилила атаки та використовує швидші реактивні безпілотники, які складніше перехоплювати.

Водночас агентство відзначило заходи України зі зміцнення енергосистеми: розвиток розподіленої генерації, накопичувачів енергії та створення резервів обладнання. Масштаб можливого дефіциту електроенергії залежатиме від інтенсивності обстрілів і погодних умов.

Нагадаємо, після атаки в ніч проти 7 листопада Володимир Зеленський повідомив про пошкодження підстанцій, які передають електроенергію від Рівненської та Хмельницької АЕС до Києва й центральних регіонів. За словами шостого президента України, росія застосувала 36 балістичних ракет, усі – по столиці та Київщині.

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