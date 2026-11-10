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Республіканець Массі повторно вніс резолюцію про імпічмент Геґсета

Главу Пентагону звинувачують у перевищенні повноважень, веденні війни проти Ірану без дозволу Конгресу та інших порушеннях. Сам міністр заявляє, що не хвилюється через спробу його усунення.

Денис Молотов
Денис Молотов
Республіканець Массі повторно вніс резолюцію про імпічмент Геґсета
Фото з відкритих джерел / Конгресмен-республіканець Томас Массі

Конгресмен-республіканець Томас Массі 9 листопада повторно виніс на розгляд Палати представників резолюцію з вісьмома статтями імпічменту міністра оборони США Піта Геґсета. Про це повідомляє ABC News.

Массі зачитав звинувачення з трибуни Палати представників. Це вже друга його спроба домогтися розгляду документа: у вересні голосування не відбулося, оскільки спікер Майк Джонсон скасував останній запланований день законодавчої роботи перед проміжними виборами.

Три статті імпічменту стосуються війни проти Ірану

За твердженням конгресмена, Геґсет керував бойовими діями без належного дозволу Конгресу, продовжив їх усупереч вимозі законодавців вивести війська та проігнорував установлені законом строки припинення несанкціонованої військової операції.

В офіційному повідомленні Массі також наведено інші претензії до керівника Пентагону:

  • нехтування нормами захисту цивільного населення під час бойових дій;
  • застосування смертельної сили проти підозрюваних у перевезенні наркотиків морем;
  • тиск на сенатора Марка Келлі через висловлювання про незаконні військові накази;
  • проведення операції із захоплення Ніколаса Мадуро та його дружини у Венесуелі;
  • військову кампанію в Ємені без дозволу Конгресу.

Массі вважає, що такі дії порушують Конституцію США та свідчать про зловживання посадовими повноваженнями.

Твердження є звинуваченнями автора резолюції, а не встановленими висновками Конгресу.

Як відповів Геґсет і що відбуватиметься далі

Під час спілкування з журналістами у штаті Род-Айленд Геґсет відкинув занепокоєння щодо можливого імпічменту.

📢 «Ми не хвилюємося через імпічмент. Завтра вранці ми проведемо пресконференцію на цю тему», – заявив міністр, анонсуючи виступ у Пентагоні 10 листопада.

Він назвав кампанію проти себе політично мотивованою та висловив готовність захищати військові рішення адміністрації Дональда Трампа.

Резолюцію подано за процедурою, яка передбачає її розгляд протягом двох законодавчих днів. Водночас це не гарантує голосування саме за імпічмент: Палата представників може підтримати процедурну пропозицію відхилити документ або передати його до комітету, пояснює Roll Call.

Для оголошення імпічменту потрібна проста більшість у Палаті представників. Усунення з посади потребуватиме окремого рішення Сенату, підтриманого двома третинами присутніх сенаторів.

Раніше CBS News повідомляв, що після виборчих втрат республіканців Трамп обговорював із радниками майбутнє Геґсета. Однак 9 листопада президент публічно заявив, що підтримуватиме міністра навіть у разі оголошення йому імпічменту.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що доручає Міністерству юстиції негайно перевірити дії лідерів Демократичної партії, яких звинуватив у розсиланні листів із погрозами.

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