Житлові кредити для ВПО з Луганщини: 9 листопада проведуть відбір переможців

Внутрішньо переміщені особи з Луганської області, які вже включені до відповідних реєстрів кандидатів, візьмуть участь у відборі на отримання кредиту для придбання житла. Йдеться про Обласну цільову програму житлового кредитування ВПО Луганської області та членів їхніх сімей на 2025–2026 роки. Про майбутній відбір повідомила Луганська ОВА.

▶️Початок — 9 листопада о 17:00. Спостерігати за процедурою можна буде наживо на офіційному YouTube-каналі Держмолодьжитла: перейти до трансляції.

📊 Для кого проводитимуть випадковий відбір

У програмі передбачено п’ять реєстрів кандидатів. До першого належать переселенці, звільнені з полону, щодо яких офіційно встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Другий реєстр охоплює батьків, зокрема одиноких, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років. На день подання заяви про намір отримати кредит вони повинні бути зареєстровані в територіальних громадах Луганського, Алчевського, Довжанського або Ровеньківського районів Луганської області.

Кандидати з реєстрів №1 та №2 мають право на отримання кредиту без випадкового відбору. Натомість 9 листопада переможців визначатимуть серед учасників реєстрів №3, №4 та №5.

До третього реєстру включені ветерани війни з-поміж учасників бойових дій, визначених пунктами 19-25 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Четвертий реєстр сформований із переселенців віком від 60 років. П’ятий призначений для інших учасників з-поміж ВПО, які відповідають територіальній вимозі програми.

Для кандидатів із реєстрів №3-5 також обов’язковою є реєстрація в громадах Луганського, Алчевського, Довжанського або Ровеньківського районів на день подання заяви про намір отримати кредит.

Держмолодьжитло проведе випадкову комп’ютерну вибірку за допомогою RandomPicker.com. За повідомленням ОВА, сервіс погоджений міжнародними партнерами проєкту, а програмне забезпечення відповідає українським вимогам щодо захисту персональних даних.

📝 Умови кредиту та погашення коштом обласного бюджету

Програма передбачає кредити під 3% річних на строк до 10 років. Максимальна сума становить 3 млн грн.

Нормативна площа житла для однієї людини або сім’ї з двох осіб — 52,5 квадратного метра. На кожного наступного члена сім’ї додається ще 21 квадратний метр.

Для визначених категорій позичальників обласний бюджет погашатиме 99,99% основної суми кредиту. Така пільга передбачена для звільнених із полону осіб зі встановленим фактом незаконного позбавлення свободи, батьків трьох і більше неповнолітніх дітей, визначених Порядком ветеранів – учасників бойових дій та людей віком від 60 років.

Якщо обране житло коштуватиме більше за розраховану суму кредиту, різницю ці позичальники сплачуватимуть власним коштом. Бюджетна пільга стосується саме основної суми кредитних зобов’язань.

Для інших учасників з-поміж ВПО, зареєстрованих у громадах чотирьох зазначених районів, передбачене погашення 50% основної суми кредиту з обласного бюджету. Їхній власний внесок становитиме щонайменше 6% вартості житла. Перевищення нормативної площі та вартості також потрібно буде оплатити додатково.

👉 Також нагадаємо, що раніше було опубліковано скорочені версії реєстрів внутрішньо переміщених осіб Луганської області, які подали заяви про намір отримати пільговий довгостроковий кредит на придбання житла.