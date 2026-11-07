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У Європі скептично сприйняли безпекову ініціативу Трампа щодо росії

Пропозиція адміністрації США щодо ширших домовленостей про європейську безпеку викликала занепокоєння серед союзників. Вони побоюються, що Європу можуть відсунути від переговорів, які безпосередньо стосуються її майбутнього.

Денис Молотов
Денис Молотов
У Європі скептично сприйняли безпекову ініціативу Трампа щодо росії
Фото ілюстративне / Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Європейські дипломати та посадовці скептично оцінюють ініціативу адміністрації Дональда Трампа щодо нових безпекових домовленостей із росією. Про це повідомляє Politico, яке поспілкувалося з 12 представниками НАТО, Євросоюзу та європейських урядів на умовах анонімності.

За словами трьох дипломатів Альянсу, союзників у НАТО заздалегідь не поінформували про американські плани. Частина співрозмовників видання вважає, що обговорення нової системи безпеки з москвою під час війни може допомогти кремлю просувати власні вимоги.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що Європа вже має безпекову архітектуру, в якій свої функції виконують НАТО та Європейський Союз. Завдання партнерів, за її словами, – забезпечити інтеграцію України в цю систему.

📢 «путін не має права вето щодо європейської безпеки», – заявила Каллас.

Виступаючи 6 листопада у Варшаві, вона також нагадала, що росія постійно порушує договори, на яких ґрунтується європейська безпека. Каллас підкреслила необхідність участі ЄС у переговорах: реалізація домовленостей щодо санкцій, відбудови та гарантій безпеки потребуватиме європейських рішень.

Що турбує європейських союзників

У п’ятницю, 6 листопада, головний радник президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт провів брифінг для послів ЄС. За інформацією двох дипломатів, перед цим питання обговорювали радники з національної безпеки.

Один зі співрозмовників Politico після зустрічі зазначив, що Київ і європейські столиці готові долучатися до консультацій, попри низьку довіру до росії. Водночас, на його думку, оточення Трампа недооцінило значення війни для Європи та небезпеку несприятливого для України результату.

Окреме занепокоєння викликає можливий зв’язок американської ініціативи з переглядом військової присутності США в Європі, який очікується у грудні. Деякі союзники побоюються, що ці питання можуть стати частинами ширших переговорів.

Раніше представник президента США Джаред Кушнер повідомив про опрацювання п’яти напрямів безпекових домовленостей: постійних консультацій, кризового зв’язку, військової прозорості, взаємного зниження ризиків ескалації та довгострокової стабільності. Він наголосив, що держави мають зберегти суверенне право обирати власні альянси.

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