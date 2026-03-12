План США щодо страхування суден у Ормузькій протоці має перешкоди

Ормузька протока залишається зоною високого ризику для міжнародного судноплавства, попри наміри США запропонувати судновласникам спеціальне страхування від воєнних ризиків. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив про намір забезпечити повне страхування ризиків для суден, які здійснюють перевезення через стратегічно важливу протоку. Втім, Вашингтон не запропонував військовий супровід суден, а сама ідея страхування зіткнулася з практичними труднощами.

Журналісти зазначають, що страхові поліси від воєнних ризиків не усувають головну проблему, яка стримує судноплавство через Ормузьку протоку — реальну небезпеку атак.

Ще одним викликом є те, що американські компанії майже не працюють у сегменті спеціалізованого страхування військових ризиків.

☝️ Фактично домінуючу роль на цьому ринку відіграє британський страховий ринок Lloyd’s of London.

Для реалізації плану Федеральна корпорація США з фінансування розвитку (DFC) отримала 20 мільярдів доларів.

Після цього американські чиновники почали звертатися до страховиків і брокерів у Лондоні, щоб з’ясувати, як функціонує цей специфічний сегмент ринку. За інформацією видання, у деяких представників ринку навіть запитували конфіденційні дані, щоб краще зрозуміти механізми страхування.

Експерти зазначають, що ринок страхування воєнних ризиків є складною екосистемою, у якій американські страховики рідко займають ключові позиції.

Водночас потенційна американська програма може частково зменшити вартість страхування суден у Перській затоці. Наразі страхові премії становлять приблизно 1–2% вартості судна, тоді як у мирний час цей показник зазвичай становить близько 0,25%. Втім, за словами страхових брокерів, таке рішення не здатне відновити повноцінне судноплавство через протоку.

☝️ Для цього, на їхню думку, необхідні конвої торговельних суден під охороною військових кораблів. Наразі жодної конкретної інформації про створення таких конвоїв Вашингтон не оприлюднив.

⚠️ Раніше Іран попереджав, що «спалюватиме» всі іноземні судна, які намагатимуться пройти через Ормузьку протоку.