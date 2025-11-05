Після атаки дронів Туапсинський НПЗ призупинив переробку нафти

Туапсинський нафтопереробний завод компанії «Роснафта» був змушений з 3 листопада зупинити переробку нафти після атаки безпілотних літальних апаратів на порт Туапсе, що сталася напередодні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За даними Оперативного штабу Краснодарського краю, 2 листопада внаслідок так званого «падіння уламків БпЛА» пошкодження дістали інфраструктура та будівля нафтоналивного термінала у порту Туапсе, а також два «іноземні» судна.

☝️ Як зазначає LSEG, під час атаки в порту Туапсе перебували три танкери, які здійснювали навантаження нафти, дизельного палива з вмістом сірки 0,7% та мазуту. Після інциденту, станом на 5 листопада, усі судна відведено від причалів і пришвартовано поблизу порту.

Учасники ринку повідомили, що після відведення танкерів буде проведено огляд пошкоджених терміналів і оцінку наслідків атаки.

Голова Туапсинського муніципального округу сергій бойко зазначив, що співробітники морського порту провели обстеження акваторії, і «плям нафтопродуктів не виявлено».

🔻 Нагадаємо, раніше у Туапсе після атаки БПЛА спалахнула масштабна пожежа — тоді дрони влучили в нафтоналивний пірс Туапсинського НПЗ.

👉 Також повідомлялось, що в ніч на 5 листопада в Ярославській області рф відбулася атака дронів. Були пошкоджені дві нафтоперекачувальні станції (НПС).