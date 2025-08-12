Підрозділи корпусу НГУ «Азов» нищать ворога на Покровському фронті

На найбільш напружений і критичний напрямок лінії фронту — Покровський напрямок — було перекинуто корпус Національної гвардії України «Азов». Про це 12 серпня повідомила пресслужба підрозділу.

📢 «Декілька днів тому 1-й корпус НГУ “Азов” зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи корпусу спланували та вжили заходів для блокування сил противника у визначеному районі. Про результати цих дій обіцяють повідомити згодом.

📌 Раніше ексначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич (позивний Тавр) звернувся до шостого президента України Володимира Зеленського, попередивши про надзвичайно складну бойову ситуацію на лінії Покровськ — Костянтинівка.

Після цього в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» зробили заяву щодо ситуації в районах Добропілля та Покровська.

📊 Нагадаємо, що лише за 11 серпня на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. На Покровському та Новопавлівському напрямках українські військові відбили 72 атаки російських сил.

👉 Також раніше стало відомо, що ввечері 11 серпня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по місту Білозерське на Донеччині.