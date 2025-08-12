рф атакувала Білозерське на Донеччині ФАБами: двоє загиблих

Увечері 11 серпня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по місту Білозерське на Донеччині. Як повідомила пресслужба прокуратури Донецької області у вівторок, 12 серпня, застосовано авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок ворожого удару постраждав житловий квартал, де перебували мирні жителі.

📢 «11 серпня о 22:55 окупаційні війська здійснили атаку на Білозерське. Під ударами ФАБ-250 з УМПК опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні. Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули», — йдеться у повідомленні.

Серед поранених — троє чоловіків, троє жінок та 16-річний хлопець. У постраждалих лікарі діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, струс мозку, уламкові поранення, різані рани, забої та контузії. Усім надано необхідну медичну допомогу.

Внаслідок удару пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів.

⚖ Під процесуальним керівництвом Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.

📝 У прокуратурі зазначили, що вживають усіх можливих заходів для документування цієї атаки на цивільне населення.

