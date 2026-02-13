Пацієнтів змушували платити за безкоштовні операції в лікарні на Одещині

У Одеській області правоохоронці викрили схему незаконного стягнення коштів із пацієнтів під виглядом «безкоштовного» лікування. Про це 13 лютого повідомила пресслужба Національна поліція України.

За даними слідства, посадовці однієї з лікарень змушували пацієнтів купувати медичні вироби, які вже були оплачені державою.

Йдеться про підготовку до офтальмологічних операцій. Пацієнтам нав’язували придбання штучних кришталиків, попри те, що їхня вартість покривалася в межах державної програми.

На підставі звітних документів Національна служба здоров’я України (НСЗУ) відшкодовувала лікарні витрати, фактично оплачуючи кришталики вдруге — вже коштом бюджету.

Вартість одного виробу могла сягати кількох десятків тисяч гривень.

💰 Збитки та підозра

Унаслідок реалізації схеми державі завдано збитків на майже 3,5 млн гривень — саме цю суму сплатили пацієнти за вироби, які мали отримати безоплатно .

Колишньому виконувачу обов’язків генерального директора медзакладу повідомлено про підозру у зловживанні владою.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до реалізації цієї схеми, а також можливі аналогічні випадки зловживань.

📌 Подібні випадки

Раніше на Київщині викрили лікарню, яка незаконно отримала 2,5 млн гривень відшкодування за операції на очах.

