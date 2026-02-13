П’ятниця, 13 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛСУСПІЛЬСТВО

Пацієнтів змушували платити за безкоштовні операції в лікарні на Одещині

Денис Молотов
Пацієнтів змушували платити за безкоштовні операції в лікарні на Одещині 04
Оперативно-слідчі дії / Національна поліція України / Одещина

У Одеській області правоохоронці викрили схему незаконного стягнення коштів із пацієнтів під виглядом «безкоштовного» лікування. Про це 13 лютого повідомила пресслужба Національна поліція України.

За даними слідства, посадовці однієї з лікарень змушували пацієнтів купувати медичні вироби, які вже були оплачені державою.

Йдеться про підготовку до офтальмологічних операцій. Пацієнтам нав’язували придбання штучних кришталиків, попри те, що їхня вартість покривалася в межах державної програми.

На підставі звітних документів Національна служба здоров’я України (НСЗУ) відшкодовувала лікарні витрати, фактично оплачуючи кришталики вдруге — вже коштом бюджету.

Вартість одного виробу могла сягати кількох десятків тисяч гривень.

💰 Збитки та підозра

Унаслідок реалізації схеми державі завдано збитків на майже 3,5 млн гривень — саме цю суму сплатили пацієнти за вироби, які мали отримати безоплатно.

Колишньому виконувачу обов’язків генерального директора медзакладу повідомлено про підозру у зловживанні владою.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до реалізації цієї схеми, а також можливі аналогічні випадки зловживань.

📌 Подібні випадки

Раніше на Київщині викрили лікарню, яка незаконно отримала 2,5 млн гривень відшкодування за операції на очах.

👉 Також нагадаємо, що в одному із сіл Мостиської громади Яворівського району помер дворічний хлопчик від критичного недогляду.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

лавров: до врегулювання війни з Україною ще далеко

ПОЛІТИКА

Трансформація іноземних легіонів ЗСУ є “логічним кроком” – Сухопутні війська

ПОДІЇ

США розмістили мобільні ракетні установки у Катарі

ПОДІЇ

Боїв за добу на фронті поменшало: Генштаб оновив карту за напрямками

ВІЙНА

Удар рф по Запоріжжю: пошкоджено дитячий садок і житлові будинки

ВІЙНА

На Рівненщині сталось масове вбивство людей з числа ВПО

ВАЖЛИВО

У Черкасах облаштовують безбар’єрну парковку для маломобільних відвідувачів МСК «Дніпро»

СУСПІЛЬСТВО

Окупанти знову намагалися повзати трубою на Сумщині

ВІЙНА

Казахстан частіше дозволяє екстрадицію політичних втікачів до рф

ПОЛІТИКА

Міндіча можуть повернути в Україну: НАБУ готує запити

ВАЖЛИВО

У країнах ЄС зросла кількість українських біженців

ВАЖЛИВО

Єдність Заходу — ключ до стримування Росії: посол Естонії при НАТО Юрі Луїк

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

На Львівщині помер дворічний хлопчик від недогляду

КРИМІНАЛ

Постачання боєприпасів Україні: Пентагон виявив порушення контрактів

ПОДІЇ

Окупаційна «очільниця освіти» Луганська отримала підозру

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"