Громади Сватівського району готують літній відпочинок для дітей

Громади Сватівського району активно готуються до оздоровчої кампанії літа 2026 року, аби забезпечити дітям якісний відпочинок. Місцеві адміністрації вже затвердили відповідні програми літньої оздоровчої кампанії. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в понеділок, 6 квітня.

Загальний обсяг фінансування оздоровчої кампанії на 2026 рік перевищує 4 млн грн. Станом на 20 березня вже затверджено понад 3 млн грн.

💶 Кошти планують використати на:

придбання путівок;

організацію перевезення дітей до місць відпочинку.

📊 Хто отримає допомогу

У центрі програми — діти, які потребують особливої соціальної підтримки.

Серед них:

діти-сироти;

діти з інвалідністю;

діти з малозабезпечених і багатодітних родин;

діти учасників бойових дій.

Наразі вже визначено 130 дітей пільгових категорій, які потребують оздоровлення. Робота з формування списків триває.

📅 Наступні етапи

У квітні-травні військові адміністрації планують укласти договори на закупівлю путівок за кошти місцевих бюджетів.

Частина громад уже визначила:

орієнтовні терміни закупівель;

кількість дітей, які зможуть отримати послуги оздоровлення.

📞 Контакти громад

З питань участі в програмі оздоровлення дітей 2026 можна звертатися до представників територіальних громад:

Білокуракинська громада — 097 092 31 31, 050 706 28 45;

Коломийчиська громада — 098 122 76 60;

Красноріченська громада — 066 200 99 46;

Лозно-Олександрівська громада — 098 319 83 00;

Нижньодуванська громада — 066 802 33 28;

Сватівська громада — 093 803 52 73;

Троїцька громада — 050 869 77 04.

