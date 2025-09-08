Орбан заявив, що не є антиукраїнським і хоче майбутнього для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму виступі 7 вересня пояснив бачення війни та запевнив, що його країна не налаштована проти України. За словами Орбана, позицію Будапешта не варто трактувати як антиукраїнську, оскільки Угорщина зацікавлена у стабільному майбутньому сусідньої держави. Про це повідомило видання Index.

Обговорюючи мотиви сторін у російсько-українській війні, угорський прем’єр окреслив власну картину. На його думку, москва намагається зупинити «експансію» Заходу, Київ зосереджений на пошуку фінансової допомоги та уникненні економічного колапсу, а Європейський Союз прагне посилити свій вплив як глобальний гравець. США ж, на переконання Орбана, прагнуть не тільки досягти домовленостей, але й економічно підпорядкувати Європу.

Критикуючи політику Брюсселя, він охарактеризував Євросоюз як «кульгаву качку». Орбан підкреслив, що, на його думку, діалог варто вести не лише з Вашингтоном, а й з москвою, особливо коли йдеться про питання безпеки на континенті.

📢 «Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, тому що розвал сусідньої країни нам теж не на користь», — заявив прем’єр Угорщини.

Водночас він наголосив, що продовження бойових дій є програшною стратегією, яка не принесе результату жодній зі сторін.

☝️ Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський акцентував на важливості того, щоб Орбан почув позицію Сполучених Штатів щодо російської нафти. За його словами, енергетична незалежність Європи від росії має стати ключовою умовою для міцних відносин зі США.