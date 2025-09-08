Понеділок, 8 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Орбан заявив, що не є антиукраїнським і хоче майбутнього для України

Денис Молотов
Денис Молотов
Орбан заявив, що не є антиукраїнським і хоче майбутнього для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму виступі 7 вересня пояснив бачення війни та запевнив, що його країна не налаштована проти України. За словами Орбана, позицію Будапешта не варто трактувати як антиукраїнську, оскільки Угорщина зацікавлена у стабільному майбутньому сусідньої держави. Про це повідомило видання Index.

Обговорюючи мотиви сторін у російсько-українській війні, угорський прем’єр окреслив власну картину. На його думку, москва намагається зупинити «експансію» Заходу, Київ зосереджений на пошуку фінансової допомоги та уникненні економічного колапсу, а Європейський Союз прагне посилити свій вплив як глобальний гравець. США ж, на переконання Орбана, прагнуть не тільки досягти домовленостей, але й економічно підпорядкувати Європу.

Критикуючи політику Брюсселя, він охарактеризував Євросоюз як «кульгаву качку». Орбан підкреслив, що, на його думку, діалог варто вести не лише з Вашингтоном, а й з москвою, особливо коли йдеться про питання безпеки на континенті.

📢 «Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, тому що розвал сусідньої країни нам теж не на користь», — заявив прем’єр Угорщини.

Водночас він наголосив, що продовження бойових дій є програшною стратегією, яка не принесе результату жодній зі сторін.

☝️ Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський акцентував на важливості того, щоб Орбан почув позицію Сполучених Штатів щодо російської нафти. За його словами, енергетична незалежність Європи від росії має стати ключовою умовою для міцних відносин зі США.

  • Раніше повідомлялося, що після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Орбан може пом’якшити свій спротив щодо питання вступу України до Європейського Союзу.
  • Ще раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не має ставати повноцінним членом Європейського Союзу. Натомість він запропонував Києву створити формат «стратегічного партнерства», який, на його думку, буде безпечнішим для регіону.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Трамп пригрозив ХАМАСу: останнє попередження

ПОЛІТИКА

Фестиваль «Жива культура» об’єднав громади: участь взяла й Луганщина

ЛУГАНЩИНА

Фейк: Українських військових ховатимуть «по-нацистськи»

СТОПФЕЙК

В будівлю Кабміну росіяни цілеспрямовано били крилатою ракетою

ВАЖЛИВО

Лідери ЄС відвідають США для переговорів щодо врегулювання війни в Україні

ВАЖЛИВО

Нічна атака рф: понад 100 БпЛА знищено українськими силами ППО

ВІЙНА

Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення

ПОДІЇ

Радіаційна «тривога» у Кропивницькому вночі 7 вересня

ПОДІЇ

Юрист по земельним питанням Київ — професійна допомога у сфері земельного права

СУСПІЛЬСТВО

Видобуток нафти зросте з жовтня: рішення ОПЕК+

ВАЖЛИВО

Трамп пообіцяв врегулювати російсько-українську війну найближчим часом

ВАЖЛИВО

Як житимуть українські школи в новому навчальному році

ОСВІТА

Луганська область спрямувала понад 67 млн грн на потреби Сил оборони у вересні

ЛУГАНЩИНА

Україна потребує сотень перехоплювачів для відбиття масованих атак

ПОЛІТИКА

Атака дроном “Shahed” на Новодонецьке: загинули цивільні мешканці

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"