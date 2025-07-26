Орбан згадав як “втік від росії”, але Україна повинна бути “буферною”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не має ставати повноцінним членом Європейського Союзу. Натомість він запропонував Києву створити формат «стратегічного партнерства», який, на його думку, буде безпечнішим для регіону. Відеофрагмент із відповідною заявою угорський лідер опублікував 26 липня у своєму акаунті в соцмережі X (колишній Twitter).

Орбан наполягає на тому, що вступ України до ЄС начебто може втягнути об’єднання у збройне протистояння.

📢 «Членство України в ЄС призведе до перенесення війни в саме серце Європи, і наші сім’ї не мають зіштовхуватися з таким ризиком», – заявив прем’єр Угорщини.

Він запропонував альтернативу: нібито «прагматичне й гнучке партнерство», яке відповідатиме інтересам обох сторін, але не буде незворотною інтеграцією. Саме такий варіант, за словами Орбана, дозволить уникнути небезпеки втягування в конфлікт і водночас зберегти політичні та економічні зв’язки.

📢 «Ця стратегічна співпраця буде прагматичною, гнучкою і ґрунтуватиметься на взаємних інтересах, а не на незворотній інтеграції», – підкреслив він.

Від агресивних “сусідів” не втекти

Угорський прем’єр також пояснив своє бачення ролі України в регіоні. Зокрема, він назвав її «буферною державою», яка, на його переконання, не зможе втекти від своєї географії.

📢 «Сьогодні доля України полягає в тому, що вона є буферною державою, яка межує з росією. Ми не готові прийняти таку долю. Угорці тільки-но втекли від цього. Ми також були буферною країною під час Холодної війни. Ми не були частиною Радянського Союзу, але ми були на західному периметрі Радянського Союзу, на східному периметрі західного світу, але ми були буфером. Ми не хочемо повертатися до цієї позиції. Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити не можна», – заявив Орбан.

При цьому він не пояснив, як саме Угорщині вдалося «втекти» з позиції буфера, залишаючись при цьому на тому ж географічному місці.

Політик також розкритикував політику загроз у дипломатії, зазначивши, що нинішній момент вимагає не емоцій, а зважених рішень.

📢 «Нинішні часи вимагають виважених рішень, а не театральних погроз», – заявив він.

Заяви Орбана відображають послідовно обережну і часто ворожу позицію угорської влади щодо України, яка сформувалася з 2022 року. Будапешт неодноразово блокує європейські ініціативи на підтримку Києва, а його лідери активно підтримують «мирні переговори» на умовах, вигідних кремлю.

Цього тижня ще одна скандальна заява пролунала з боку радника Орбана — Балажа Орбана. Він заявив, що війна росії проти України «не впливає на безпеку Угорщини». За його словами, напад москви на країни-члени НАТО — «нереалістичний», адже «НАТО набагато сильніший за росію».

Такі тези критично сприймаються як в Україні, так і в самій Європі. Офіційний Київ поки не коментував пропозицію щодо “стратегічного партнерства” замість інтеграції, однак раніше шостий президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував: Україна має повне право на членство в ЄС і НАТО як держава, що бореться за демократію і свободу.

☝️ Нагадаємо, що

💶 Євросоюз, попри обмеження, залишається одним із провідних покупців російського LNG та трубопровідного газу. У червні найбільші імпортери серед країн ЄС: