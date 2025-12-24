Орбан заявив, що Європу може охопити війна у 2026 році

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не виключає можливості війни в Європі у 2026 році. Про це він сказав в інтерв’ю угорській провладній газеті Magyar Nemzet, відповідаючи на запитання, чи може 2025 рік стати останнім роком миру на континенті.

📢 «Так, цього не можна виключати», — зазначив Орбан.

За словами глави угорського уряду, «остання велика війна в Європі» завершилася у 1945 році, після чого протягом восьми десятиліть континент, на його думку, утримувався від масштабних конфліктів завдяки страху перед ядерною зброєю.

📢 «Довгий час ядерна зброя масового знищення стримувала народи континенту від війни. Всі вважали, що європейський конфлікт неминуче переросте в ядерну світову війну. Цей страх діяв протягом 80 років. Однак тепер з’являється цілком новий світ…», — заявив Орбан.

Він пов’язав зростання ризиків із перерозподілом фінансової, військової та політичної влади, який, за його словами, «може навіть спровокувати війну». На думку угорського прем’єра, військова напруженість у Європі є наслідком занепаду Західної Європи та Європейського Союзу.

☝️ Орбан також стверджує, що Європа нібито наближається до війни, однак, за його словами, Будапешту вдалося сповільнити цей процес під час останніх дискусій у Брюсселі.

📢 «Дехто хотів прискорити цей процес до гіпершвидкості, але нам вдалося їх зупинити. Однак процес не зупинився. Ми тільки зупинили його прискорення. Сьогодні в Європі є два табори: прихильники війни і прихильники миру. Нині перевагу мають провоєнні сили. Брюссель хоче війни, Угорщина хоче миру», — заявив він.

Раніше Віктор Орбан також заявляв, що Будапешт не зацікавлений у падінні України, оскільки такий сценарій, за його словами, став би серйозною проблемою для самої Угорщини.

👉 Також нагадаємо, що Орбан емоційно та категорично виступив проти планів Європейського Союзу щодо арешту заморожених російських активів.