Середа, 24 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Орбан заявив, що Європу може охопити війна у 2026 році

Денис Молотов
Орбан заявив, що Європу може охопити війна у 2026 році
Фото: Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не виключає можливості війни в Європі у 2026 році. Про це він сказав в інтерв’ю угорській провладній газеті Magyar Nemzet, відповідаючи на запитання, чи може 2025 рік стати останнім роком миру на континенті.

📢 «Так, цього не можна виключати», — зазначив Орбан.

За словами глави угорського уряду, «остання велика війна в Європі» завершилася у 1945 році, після чого протягом восьми десятиліть континент, на його думку, утримувався від масштабних конфліктів завдяки страху перед ядерною зброєю.

📢 «Довгий час ядерна зброя масового знищення стримувала народи континенту від війни. Всі вважали, що європейський конфлікт неминуче переросте в ядерну світову війну. Цей страх діяв протягом 80 років. Однак тепер з’являється цілком новий світ…», — заявив Орбан.

Він пов’язав зростання ризиків із перерозподілом фінансової, військової та політичної влади, який, за його словами, «може навіть спровокувати війну». На думку угорського прем’єра, військова напруженість у Європі є наслідком занепаду Західної Європи та Європейського Союзу.

☝️ Орбан також стверджує, що Європа нібито наближається до війни, однак, за його словами, Будапешту вдалося сповільнити цей процес під час останніх дискусій у Брюсселі.

📢 «Дехто хотів прискорити цей процес до гіпершвидкості, але нам вдалося їх зупинити. Однак процес не зупинився. Ми тільки зупинили його прискорення. Сьогодні в Європі є два табори: прихильники війни і прихильники миру. Нині перевагу мають провоєнні сили. Брюссель хоче війни, Угорщина хоче миру», — заявив він.

Раніше Віктор Орбан також заявляв, що Будапешт не зацікавлений у падінні України, оскільки такий сценарій, за його словами, став би серйозною проблемою для самої Угорщини.

👉 Також нагадаємо, що Орбан емоційно та категорично виступив проти планів Європейського Союзу щодо арешту заморожених російських активів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Пам’ятники Булгакову, Ахматовій і Глінці демонтують у Києві

СУСПІЛЬСТВО

Трамп ініціював масштабну ротацію послів США у світі

ПОЛІТИКА

На фронті сьогодні вже 100 боїв, третина припала на Покровський напрямок – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський у Варшаві – погана новина для рф

ВАЖЛИВО

Постачання нафти рф до Венесуели зриваються через нові обмеження США

ПОДІЇ

Генштаб підтвердив відхід Сил оборони з Сіверська

ВАЖЛИВО

“Стоїмо там, де стоїмо” – Зеленський про питання територій у мирній угоді

ПОДІЇ

Фейк: ЄС більше року використовує заморожені російські активи — Bellingcat

СТОПФЕЙК

ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить – до 250 одиниць на рік

ПОДІЇ

Як Росія веде війну проти українських біженців

СТОПФЕЙК

Окупантам в Криму треба змиритися з відсутністю інтернету до кінця війни

ПОДІЇ

Україна отримає новітні системи ППО SAMP/T NG

ВАЖЛИВО

Австралія передала Україні танки M1A1 Abrams

ВАЖЛИВО

ЄС відклав домовленість про кредит Україні за рахунок активів рф

ВАЖЛИВО

Ґрету Тунберґ арештували в Лондоні за антитерористичним законодавством

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ