Угорщина припиняє експорт природного газу до України до відновлення транспортування нафти трубопроводом «Дружба». Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Facebook в середу, 25 березня.

📢 «Поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені, а той обсяг газу, який залишиться в Угорщині, буде зберігатися в Угорщині», – наголосив він.

☝️ За словами Орбана, відповідну пропозицію винесуть на найближче засідання уряду.

📢 «Поки Україна не забезпечить поставку нафти, вона не отримає газ від Угорщини. Захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо захищені ціни на бензин та знижені ціни на газ!», – заявив прем’єр.

Він також зазначив, що Угорщина має намір накопичувати газ у власних сховищах. Орбан залишить у себе як запас обсяги газу, які не постачаються до України, оскільки Київ нібито «атакує» газопровід Турецький потік.

📢 «Оскільки Україна також атакує газопровід, що постачає Угорщині з півдня, нам необхідно створювати резерви. Тому замість поставок Україні ми тепер будемо заповнювати угорські газосховища», – додав Орбан.

Нагадаємо, наприкінці січня транспортування російської нафти через нафтопровід «Дружба» територією України було зупинено після масштабної атаки з боку рф. Водночас Угорщина та Словаччина покладають відповідальність за це на Київ.

Раніше шостий президент Україна В.О. Зеленський заявляв, що роботу нафтопроводу можуть відновити протягом одного-двох місяців. Очікується, що це може відбутися вже найближчим часом. Водночас до цього періоду в Угорщині мають відбутися вибори.

👉 Також словацький прем’єр Фіцо підтримав очільника угорського уряду Віктора Орбана, який продовжує систематично блокувати надання кредиту для України на 90 млрд євро.