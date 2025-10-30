OpenAI готується до IPO з оцінкою до 1 трлн доларів — Reuters

Компанія OpenAI, відома завдяки створенню популярного чатбота ChatGPT, готується до свого першого публічного розміщення акцій (IPO), яке може стати одним із найбільших в історії. За даними агентства Reuters, потенційна оцінка компанії може сягнути майже 1 трлн доларів США.

Джерела видання розповіли, що OpenAI розглядає можливість подання заявки до регуляторів цінних паперів у другій половині 2026 року. За попередніми оцінками, компанія може залучити не менше ніж 60 млрд доларів США інвестицій під час розміщення.

☝️ У Reuters зазначають, що переговори з потенційними радниками та інвесторами перебувають на ранній стадії, тому деталі плану, зокрема фінансові показники та терміни, можуть змінитися залежно від динаміки зростання бізнесу OpenAI та ситуації на ринку.

За інформацією видання, фінансова директорка компанії Сара Фріар заявила, що OpenAI прагне вийти на біржу у 2027 році, проте деякі радники припускають, що це може відбутися раніше — наприкінці 2026 року.

Речник OpenAI у коментарі Reuters зазначив, що компанія зосереджена не на IPO, а на розвитку бізнесу:

📢 «IPO не є фокусом нашої уваги, тому ми не встановили дату. Ми будуємо стійкий бізнес та просуваємо нашу місію, щоб кожен міг скористатися перевагами загального штучного інтелекту».

💡 Нагадаємо, що OpenAI вже перевершила SpaceX і стала найдорожчим стартапом у світі після того, як уклала угоду, що дозволила працівникам продати частину акцій при оцінці в 500 млрд доларів США.

Раніше повідомлялося, що додаток ChatGPT показав рекордну рентабельність — його прибуток перевищив сукупний дохід конкурентів у 30 разів.

Експерти відзначають, що успішне IPO OpenAI може змінити баланс сил на ринку технологій і стати новою віхою у розвитку ШІ-індустрії. Для компанії може відкритись доступ до величезних інвестиційних ресурсів.

