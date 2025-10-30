Четвер, 30 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

OpenAI готується до IPO з оцінкою до 1 трлн доларів — Reuters

Денис Молотов
Денис Молотов
OpenAI готується до IPO з оцінкою до 1 трлн доларів — Reuters

Компанія OpenAI, відома завдяки створенню популярного чатбота ChatGPT, готується до свого першого публічного розміщення акцій (IPO), яке може стати одним із найбільших в історії. За даними агентства Reuters, потенційна оцінка компанії може сягнути майже 1 трлн доларів США.

Джерела видання розповіли, що OpenAI розглядає можливість подання заявки до регуляторів цінних паперів у другій половині 2026 року. За попередніми оцінками, компанія може залучити не менше ніж 60 млрд доларів США інвестицій під час розміщення.

☝️ У Reuters зазначають, що переговори з потенційними радниками та інвесторами перебувають на ранній стадії, тому деталі плану, зокрема фінансові показники та терміни, можуть змінитися залежно від динаміки зростання бізнесу OpenAI та ситуації на ринку.

За інформацією видання, фінансова директорка компанії Сара Фріар заявила, що OpenAI прагне вийти на біржу у 2027 році, проте деякі радники припускають, що це може відбутися раніше — наприкінці 2026 року.

Речник OpenAI у коментарі Reuters зазначив, що компанія зосереджена не на IPO, а на розвитку бізнесу:

📢 «IPO не є фокусом нашої уваги, тому ми не встановили дату. Ми будуємо стійкий бізнес та просуваємо нашу місію, щоб кожен міг скористатися перевагами загального штучного інтелекту».

💡 Нагадаємо, що OpenAI вже перевершила SpaceX і стала найдорожчим стартапом у світі після того, як уклала угоду, що дозволила працівникам продати частину акцій при оцінці в 500 млрд доларів США.

Раніше повідомлялося, що додаток ChatGPT показав рекордну рентабельність — його прибуток перевищив сукупний дохід конкурентів у 30 разів.

Експерти відзначають, що успішне IPO OpenAI може змінити баланс сил на ринку технологій і стати новою віхою у розвитку ШІ-індустрії. Для компанії може відкритись доступ до величезних інвестиційних ресурсів.

👉 Також нагадаємо, що американський підприємець Ілон Маск оголосив, що його компанія xAI запустить нову платформу під назвою Grokipedia. Це може стати конкурентом Вікіпедії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Окупанти застрягли в болоті: по росіянам били з HIMARS, добили FPV

ВІЙНА

Засланець путіна заявив про «наближення» до вирішення війни з Україною

ВАЖЛИВО

В Одесі люди побили працівників ТЦК

ВАЖЛИВО

Фейк: Верховний суд України дозволив українцям стріляти у представників ТЦК

СТОПФЕЙК

Луганщина вимагає повної компенсації за роки російської агресії

ЛУГАНЩИНА

Кількість боїв на фронті зросла: найгарячіші напрямки незмінні, ворог став більш активним на Лиманському

ПОДІЇ

Зеленський: рф цілеспрямовано вдарила по дітях і лікарях у Херсоні

ВЛАДА

Британія продасть Туреччині винищувачі Typhoon на 10,7 млрд доларів

ПОЛІТИКА

путін у лікарні пропонує зупинити бойові дії на Донбасі

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 бойових зіткнень, зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе

ВІЙНА

70 бойових зіткнень на фронті: у Генштабі розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Венс повідомив про зміну свого відчуття війни в Україні

ПОЛІТИКА

ЄС підтвердив підтримку України у 2026–2027 роках: Угорщина проти

ПОЛІТИКА

Пам’яті Кароліни Полтавської 🕯️

ЛУГАНЩИНА

Діти з Луганщини відвідали унікальну виставку Ukraine WOW у Києві

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"