П’ятниця, 8 Серпня, 2025
Харченко: в Луганській ОВА залишаться лише мотивовані та ефективні

Харченко: В Луганській ОВА залишаться лише мотивовані та ефективні

У Луганській обласній військовій адміністрації розпочато процес масштабного внутрішнього переформатування. Проєкт цієї реформи представив очільник ОВА Олексій Харченко під час наради з керівниками структурних підрозділів. Про це з’явилась інформація на офіційному сайті Луганської ОВА.

Йдеться про концепцію «внутрішньої адміністративної реформи», що передбачає оновлення управлінської структури та запровадження принципово нових підходів до роботи.

📢 «Оптимізація структури націлена на підвищення ефективності управління, приведення функціоналу ОВА у відповідність до реалій сьогодення та завдань, які ставлять Президент та Уряд України, а не на скорочення штатів!» – підкреслив Харченко під час обговорення змін.

Очільник адміністрації поставив чіткі вимоги перед усіма посадовими особами: протягом найближчих ста днів вони повинні продемонструвати здатність працювати у двох пріоритетних напрямках.

☑️ Перший — ефективна допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

☑️ Другий — стратегічна підготовка до майбутньої деокупації тимчасово окупованих територій.

Харченко: В Луганській ОВА залишаться лише мотивовані та ефективніОкрім цього, голова ОВА наполіг на впровадженні проєктного підходу в усіх напрямах діяльності — від розробки політик до щоденних управлінських рішень.

Однак, результати особистих зустрічей з працівниками департаментів та управлінь виявили серйозні проблеми: не всі посадовці виявили готовність або бажання працювати в новому режимі. Це стало приводом для принципової заяви керівника області:

📢 «Ми хочемо зберегти максимум фахівців, які є ефективними в роботі! Невмотивованих зберігати немає сенсу», – наголосив він, окреслюючи суть реформування.

✅ Конкретним кроком у межах оптимізації стане перегляд кількості структурних одиниць. За словами Харченка, їхня чисельність буде зменшена з 23 до 16.

✅ У межах нової моделі передбачене створення трьох нових об’єднаних департаментів.

✅ Крім того, в чотирьох підрозділах кардинально зміняться як функції, так і обсяг відповідальності.

Харченко: В Луганській ОВА залишаться лише мотивовані та ефективніНова структура ще не є остаточною. Її має затвердити Кабінет Міністрів України, а також Офіс Президента. Лише після погодження з центральною владою модель буде впроваджена на практиці.

Зміни, запропоновані керівником ОВА, орієнтовані не просто на адміністративне оновлення, а на створення команди, здатної діяти швидко, стратегічно й ефективно в умовах війни та підготовки до відновлення деокупованих територій. Ключовими критеріями залишаються мотивація, результативність і готовність до роботи у форматі швидких рішень.

☝️ Також нагадаємо, що начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко ініціював зміни у розподілі коштів, які спрямовуються на підтримку українських військових. Посилення контролю, за його словами, має стати реакцією на корупційний скандалщо днями сколихнув країну.

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"