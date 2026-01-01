Олексій Харченко привітав луганців з Новим Роком

Шановні незламні жителі Луганської області!

Минув ще один рік нашої боротьби, стійкості та єдності! Нам є чим пишатися: понад мільярд гривень Луганщина спрямувала для потреб Сил оборони – це найбільший відсоток бюджетів серед усіх громад країни.

✅ Релокований бізнес сплатив понад 3,7 млрд грн податків. Це наш, луганський, внесок у зміцнення держави та Перемогу над віроломним агресором.

📊 Понад 136 млн грн виділено громадами на підтримку ветеранів та їхніх родин, 155 млн грн – на вирішення проблем ВПО, понад 30 млн грн – на оздоровлення та відпочинок наших дітей.

🏠 Вперше для людей, які стали безхатьками ще у 2014 році, запрацювала програма пільгового житлового кредитування. 176 родин, у тому числі 46 звільнених з полону, зустрінуть Новий, 2026-й, рік у власній оселі!

А вже у наступному році ми розпочнемо одразу декілька проєктів будівництва житла для ВПО.

Водночас ми принципово переглядаємо підходи до організації публічної влади у регіоні, максимально наближаючи її до потреб людей.

Як би складно нам не було, соціальні програми будуть діяти. Адже головний наш ресурс – це люди, які не розчарувались, не склали руки і готові розбудовувати свої громади за будь-яких обставин!

Саме за них, за їх віру та мрію повернутись додому б’ються наші військові.

І попри усі намагання ворога, над Луганщиною майоріє український прапор!

🎄Новий Рік – родинне свято, тож нехай усі, хто став на захист своїх рідних і близьких, повернуться додому живими і неушкодженими!

Нехай у прийдешньому 2026-му – здійсняться усі заповітні мрії. Нехай злагода, щастя й любов завжди панують у кожній луганській родині та у нашому загальному домі – Україні!

З Новим роком! Начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій ХАРЧЕНКО