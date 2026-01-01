Четвер, 1 Січня, 2026
Олексій Харченко привітав луганців з Новим Роком

Денис Молотов
Олексій Харченко привітав луганців з Новим Роком
З Новим роком!

Шановні незламні жителі Луганської області!

Минув ще один рік нашої боротьби, стійкості та єдності! Нам є чим пишатися: понад мільярд гривень Луганщина спрямувала для потреб Сил оборони – це найбільший відсоток бюджетів серед усіх громад країни.

✅ Релокований бізнес сплатив понад 3,7 млрд грн податків. Це наш, луганський, внесок у зміцнення держави та Перемогу над віроломним агресором.

📊 Понад 136 млн грн виділено громадами на підтримку ветеранів та їхніх родин, 155 млн грн – на вирішення проблем ВПО, понад 30 млн грн – на оздоровлення та відпочинок наших дітей.

🏠 Вперше для людей, які стали безхатьками ще у 2014 році, запрацювала програма пільгового житлового кредитування. 176 родин, у тому числі 46 звільнених з полону, зустрінуть Новий, 2026-й, рік у власній оселі!

А вже у наступному році ми розпочнемо одразу декілька проєктів будівництва житла для ВПО.

Водночас ми принципово переглядаємо підходи до організації публічної влади у регіоні, максимально наближаючи її до потреб людей.

Як би складно нам не було, соціальні програми будуть діяти. Адже головний наш ресурс – це люди, які не розчарувались, не склали руки і готові розбудовувати свої громади за будь-яких обставин!

Саме за них, за їх віру та мрію повернутись додому б’ються наші військові.

І попри усі намагання ворога, над Луганщиною майоріє український прапор!

🎄Новий Рік – родинне свято, тож нехай усі, хто став на захист своїх рідних і близьких, повернуться додому живими і неушкодженими!

Нехай у прийдешньому 2026-му – здійсняться усі заповітні мрії. Нехай злагода, щастя й любов завжди панують у кожній луганській родині та у нашому загальному домі – Україні!

З Новим роком! Начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій ХАРЧЕНКО

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ