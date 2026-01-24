Окупований Алчевськ на Луганщині залишився без світла

В окупованому Алчевську Луганської області зникло електропостачання. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко у Telegram у суботу, 24 січня.

📢 «У захопленому із 2014 року Алчевську, значна частина якого вже декілька днів перебуває без опалення, зникло й електропостачання. Причина не у бойових діях, а в бездіяльності місцевих окупантів і у відсутності уваги до проблем комунальної сфери з боку рф», – написав він.

☝️ За словами Харченка, аварія на електромережі сталася через перевищене навантаження на систему, яке виникло внаслідок відсутності централізованого опалення в місті.

Очільник ОВА зазначив, що котельні в Алчевську не працюють через вихід з ладу застарілого обладнання, яке тривалий час не ремонтувалося.

📌 «Слід зазначити, що про 100-відсоткову готовність міста до опалювального сезону росіяни доповіли ще в жовтні», – додав Харченко.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донеччини загострилася водна криза. У багатьох населених пунктах вода повністю відсутня, а бочки для підвозу стоять порожніми або замерзли.

👉 Також за матеріалами СБУ суд призначив тривалі строки позбавлення волі з конфіскацією всього майна двом зрадникам, які сприяли російській окупації Луганської області.