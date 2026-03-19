Окупанти знищили навчальний заклад на Чернігівщині

Денис Молотов
Фото: наслідки російських атак / Чернігівська ОВА / 19.03.2026

Окупаційні російські війська пізно ввечері 18 березня завдали удару по Чернігівській області, унаслідок чого було знищено ліцей у Понорницькій громаді. Атаку здійснили трьома ударними безпілотниками типу «Герань / Шахед». Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

📢 «Заклад дуже пошкоджений, разом із ним і шкільні автобуси», – йдеться у повідомленні.

За його словами, навчальний процес у ліцеї ще донедавна відбувався в очному форматі. Лише нещодавно учнів перевели на змішану форму через регулярні повітряні тривоги.

📢 «У закладі хороший ремонт і повністю новий харчоблок. Був. Бо цієї ночі по ліцею вдарила росія», – зазначив Чаус.

Окрім цього, протягом доби зафіксовано й інші удари по регіону. Зокрема, відбувся повторний обстріл транспортної інфраструктури в Менській громаді, а також атака у Ніжинському районі.

Унаслідок одного з ударів пошкоджено будівлю служби екстреної медичної допомоги.

☝️ Загалом за минулу добу на території Чернігівської області зафіксовано 25 атак, що супроводжувалися 31 вибухом.

  • Нагадаємо, напередодні, 18 березня, російські війська також атакували залізничну інфраструктуру регіону. У результаті обстрілу постраждали машиніст та його помічник.
  • У вівторок, 17 березня, на Чернігівщині російський ударний безпілотник (БпЛА) влучив у адміністративну будівлю, де розміщені державні установи. За інформацією, у будові працювали окружна прокуратура та районний ТЦК.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Повідомлено про нові знеструмлення у чотирьох областях

ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Мадрида з офіційним візитом

ВАЖЛИВО

На фронті вже відбулось 117 боїв, ворог застосував майже 6 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

ЄС не готовий відновлювати відносини з росією — Каллас

ВАЖЛИВО

Молдова реагує на екологічні наслідки російської атаки на ГЕС

ПОДІЇ

Глава МЗС Ірану заперечив прохання про переговори з США

ВАЖЛИВО

США видали ліцензію на продаж російської нафти – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що поки не готовий укладати угоду з Іраном

ВАЖЛИВО

На Харківщині росіяни вбили двох медиків швидкої допомоги

ВІЙНА

На фронті за добу сталось понад 150 бойових зіткнень – Генштаб

ВІЙНА

ЗМІ повідомили про перевезення Моджтаби Хаменеї на росію

ВАЖЛИВО

На росії планують військовий супровід свого «тіньового флоту»

ПОЛІТИКА

Трамп назвав Зеленського останньою людиною, від якої США потрібна допомога

ПОЛІТИКА

Наслідки атак: знеструмлення та графіки обмежень по всій країні

ВАЖЛИВО

Війна на Близькому Сході впливає на постачання ППО Україні, шукаємо альтернативи Patriot – Зеленський

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

