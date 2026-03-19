Окупанти знищили навчальний заклад на Чернігівщині

Окупаційні російські війська пізно ввечері 18 березня завдали удару по Чернігівській області, унаслідок чого було знищено ліцей у Понорницькій громаді. Атаку здійснили трьома ударними безпілотниками типу «Герань / Шахед». Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

📢 «Заклад дуже пошкоджений, разом із ним і шкільні автобуси», – йдеться у повідомленні.

За його словами, навчальний процес у ліцеї ще донедавна відбувався в очному форматі. Лише нещодавно учнів перевели на змішану форму через регулярні повітряні тривоги.

📢 «У закладі хороший ремонт і повністю новий харчоблок. Був. Бо цієї ночі по ліцею вдарила росія», – зазначив Чаус.

Окрім цього, протягом доби зафіксовано й інші удари по регіону. Зокрема, відбувся повторний обстріл транспортної інфраструктури в Менській громаді, а також атака у Ніжинському районі.

Унаслідок одного з ударів пошкоджено будівлю служби екстреної медичної допомоги.

☝️ Загалом за минулу добу на території Чернігівської області зафіксовано 25 атак, що супроводжувалися 31 вибухом.