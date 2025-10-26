Окупанти застрягли в болоті: по росіянам били з HIMARS, добили FPV

Штурм під Володимирівкою завершився провалом для російських військ. Як повідомила 33 окрема механізована бригада (ОМБр), п’ять бронемашин противника висунулися з району Новоторецька, намагаючись прорвати українську оборону.

☝️ Проте стихія стала на бік захисників — три машини окупантів загрузли в болоті, а десант змушений був залишати техніку просто у воді.

📢 «Хоча цього разу погодні умови, на які, вочевидь, так покладалися окупанти, не зіграли їм на користь. Аж три машини засіли в болоті так, що десант вилазив прямо у воду», — йдеться у повідомленні військових.

Поки росіяни безпорадно борсалися у багнюці, українська артилерія точно накрила їхні позиції, зокрема за допомогою ракетного комплексу HIMARS.

🔥 Після обстрілу бійці ЗСУ знищили покинуту техніку за допомогою FPV-дронів та важких бомберів. Решту бронемашин добили підрозділи, що діяли на суміжних ділянках фронту.

📢 «А піхота — накивала, наспівуючи пісні Кобзона», — іронічно додали у 33-й бригаді.

💀 За даними Генштабу, протягом доби 25 жовтня росія втратила близько 900 військових убитими та пораненими, а загальні втрати окупаційних сил від початку вторгнення вже наближаються до 1,2 мільйона осіб.

👉 Також нагадаємо, що У волгоградській області на росії зазнала атаки підстанція «Балашовська». Про це 25 жовтня повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО