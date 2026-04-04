Ракетний удар по Сумщині: поранено двох людей

Окупаційні російські війська завдали ракетного удару по Конотопському району на території Сумської області. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров.

📢 «Росіяни ударили по Конотопщині. У Попівській громаді пошкоджені житлові будинки. Постраждали двоє людей. Чоловіку надали допомогу на місці. 65-річну жінку з пораненнями госпіталізували, їй надають необхідну допомогу», — зазначив він.

☝️ Наслідки ударів у регіоні

Окрім цього, зафіксовано наслідки попередніх атак у Шосткинському районі:

29-річна жінка, яка зазнала тяжких травм внаслідок удару керованою авіабомбою, перебуває у вкрай важкому стані. Її з тяжкими опіками госпіталізували до Києва;

59-річний чоловік, поранений під час тієї ж атаки, залишається у лікарні у стані середньої тяжкості;

68-річний чоловік отримав поранення після детонації ворожого безпілотника у Свеській громаді — його стан також оцінюється як середньої тяжкості.

🔥 Інші атаки рф

Також повідомляється, що вночі російські війська атакували Суми дронами. Внаслідок удару сталася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки, постраждали троє людей.

Зранку війська рф завдали удару безпілотниками по ринку у Нікополі. У результаті атаки загинули п’ятеро людей, ще понад 25 громадян отримали поранення.