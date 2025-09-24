На росії у Новоросійську пролунали вибухи після атаки безпілотників

Місто Новоросійськ – база Чорноморського флоту рф – опинилося під атакою безпілотників. Про це офіційно повідомила місцева влада та інформаційні Телеграм-канали у середу, 24 вересня.

Спочатку в місті оголосили повітряну тривогу. Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив, що сили оборони відбивають атаку безекіпажних катерів. Однак згодом у різних районах почали лунати потужні вибухи в небі.

📢 «За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих, ще троє людей отримали поранення. Пошкоджень зазнали п’ять житлових будинків, зокрема багатоквартирні, а також будівля готелю. Відбиття атаки триває», – заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, назвавши це «жахливою атакою з боку київського режиму».

У соцмережах уже з’явилися перші відеозаписи з місця події, на яких зафіксовано вибухи та наслідки обстрілу.

☝️ Цього ж дня на росії повідомили про повторну атаку на завод «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані, де спалахнула пожежа.

Напередодні стало відомо, що Збройні сили України завдали ударів по нафтопереробних об’єктах на росії та уразили літаки на території тимчасово окупованого Криму.

👉 Також нагадаємо, що бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок дій спецпідрозділу ГУР було уражено три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також сучасну та дороговартісну радіолокаційну станцію 55Ж6У Небо-У.