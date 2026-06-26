ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Окупанти оголосили «надзвичайну ситуацію» у Криму та Севастополі

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти оголосили «надзвичайну ситуацію» у Криму та Севастополі
Ілюстративне фото з відкритих джерел / палаюча нафтобаза у Керчі / ТОТ Крим / Україна

На території тимчасово окупованого Криму та в місті Севастополі оголошено режим «надзвичайної ситуації регіонального характеру». Про це у п’ятницю, 26 червня, повідомив так званий гауляйтер Криму сергій аксьонов.

📢 «Спільно з “губернатором” міста Севастополя михайлом володимировичем развожаєвим ухвалено рішення про підписання указів про введення в республіці Крим та місті Севастополі режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру», — зазначив він у своїх повідомленнях у соціальних мережах.

Причини та наслідки запровадження режиму

Згідно з опублікованою інформацією, вказаний режим набув чинності о 13:00 у п’ятницю. Гауляйтер сергій аксьонов пояснив таке рішення необхідністю «максимально оперативно вирішувати питання стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення людей».

Водночас окупаційний посадовець не навів конкретних деталей щодо того, які саме проблеми змусили адміністрацію до такого кроку. Гауляйтер лише закликав місцевих жителів зберігати спокій та висловив впевненість, що вони «прорвуться», не уточнивши в якому місці та що саме він мав на увазі під цією фразою.

Нагадаємо

Запровадження режиму «надзвичайної ситуації» на півострові відбувається на фоні посилення української стратегії щодо деокупації Кримського півострова.

Раніше шостий президент України В.О. Зеленський наголосив, що операція України, яка стосується окупованого Криму, є чітко прорахованою. За словами глави держави, Київ оперативно забезпечить умови, за яких москва буде вимушена обрати шлях до миру.

Також шостий президент України затвердив для Служби безпеки України спеціальну 40-денну операцію впливу на державу-агресора, мета якої — спонукати керівництво рф до якнайшвидшого закінчення війни.

Ситуація на півострові залишається динамічною, а дії окупаційних органів влади можуть свідчити про спробу централізації управління через зростання безпекових та інфраструктурних викликів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трагедія на пляжі Одеси: загинула жінка від обстрілу

ВІЙНА

План українських далекобійних санкцій виконується: Президент подякував ЗСУ за удари по росії модернізованими дронами FP

ПОДІЇ

На фронті завіксовано 83 боєзіткнення, з них 20 на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Другий президент України Леонід Кучма заявив про відмову від ордена Польщі

ВАЖЛИВО

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 96 дронів

ВІЙНА

Крістофер Каволі: росія відновить армію і залишатиметься загрозою для України та НАТО після війни

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Світовий банк схвалив нову програму підтримки для України

ВАЖЛИВО

Новий сценарій апокаліпсиса: майбутнє Землі

СУСПІЛЬСТВО

Оборонний союз: Європа будує нову модель безпеки та бачить у ній Україну

ПОДІЇ

Силовики рф тиснуть на путіна щодо скасування виборів

ПОЛІТИКА

Зеленський затвердив збільшення бюджету на оборону після кредиту від ЄС

ПОЛІТИКА

Атака у Чорному морі: удар рф по іноземному судну

ВАЖЛИВО

Далекобійні санкції: модернізовані дрони FP уразили НПЗ у Тюмені

ВІЙНА

На відновлення Луганщини потрібно $33 млрд: підсумки форуму з компенсації збитків бізнесу

ЛУГАНЩИНА

Атака на інфраструктуру Рівненської обласної

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип