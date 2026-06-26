Окупанти оголосили «надзвичайну ситуацію» у Криму та Севастополі

На території тимчасово окупованого Криму та в місті Севастополі оголошено режим «надзвичайної ситуації регіонального характеру». Про це у п’ятницю, 26 червня, повідомив так званий гауляйтер Криму сергій аксьонов.

📢 «Спільно з “губернатором” міста Севастополя михайлом володимировичем развожаєвим ухвалено рішення про підписання указів про введення в республіці Крим та місті Севастополі режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру», — зазначив він у своїх повідомленнях у соціальних мережах.

Причини та наслідки запровадження режиму

Згідно з опублікованою інформацією, вказаний режим набув чинності о 13:00 у п’ятницю. Гауляйтер сергій аксьонов пояснив таке рішення необхідністю «максимально оперативно вирішувати питання стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення людей».

Водночас окупаційний посадовець не навів конкретних деталей щодо того, які саме проблеми змусили адміністрацію до такого кроку. Гауляйтер лише закликав місцевих жителів зберігати спокій та висловив впевненість, що вони «прорвуться», не уточнивши в якому місці та що саме він мав на увазі під цією фразою.

Нагадаємо

Запровадження режиму «надзвичайної ситуації» на півострові відбувається на фоні посилення української стратегії щодо деокупації Кримського півострова.

Раніше шостий президент України В.О. Зеленський наголосив, що операція України, яка стосується окупованого Криму, є чітко прорахованою. За словами глави держави, Київ оперативно забезпечить умови, за яких москва буде вимушена обрати шлях до миру.

Також шостий президент України затвердив для Служби безпеки України спеціальну 40-денну операцію впливу на державу-агресора, мета якої — спонукати керівництво рф до якнайшвидшого закінчення війни.

Ситуація на півострові залишається динамічною, а дії окупаційних органів влади можуть свідчити про спробу централізації управління через зростання безпекових та інфраструктурних викликів.