Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув на москву, начебто, для переговорів щодо енергетичної безпеки країни.

Мета візиту – забезпечити безперебійні поставки нафти та природного газу для Угорщини навіть в умовах глобальної кризи та за незмінними цінами, повідомив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач.

📢 «Міністр попередив, що енергопостачання Угорщини постає перед дедалі більшими проблемами: Україна заблокувала транзит нафти трубопроводом Дружба, Хорватія оскаржує право Угорщини купувати російську нафту морським шляхом, а закриття Ормузької протоки на тлі війни з Іраном порушило глобальні енергетичні постачання. У цій ситуації я перебуваю в москві, щоб забезпечити, що нафта і природний газ, необхідні для енергетичної безпеки Угорщини, залишаться доступними навіть під час кризи, і отримати гарантії, що росія буде постачати ці ресурси за незмінними цінами», – зазначив Ковач, додавши, що збереження знижених цін на комунальні послуги залежить від безперебійного доступу до російських енергоносіїв.

Крім енергетичної тематики, візит має й гуманітарний аспект. Угорська делегація планує обговорити повернення українських військовополонених із подвійним громадянством Угорщини.

☝️ Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до ЄС з проханням про проведення “місії з встановлення фактів” для оцінки збитків, завданих нафтопроводу «Дружба» в Україні. Він також зазначив, що це може сприяти розблокуванню кредиту Євросоюзу для України.

👉 Також раніше стало відомо, що Угорщина продовжить постачати електроенергію до України, щоб не ускладнювати становище угорської громади на Закарпатті.