ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ОАЕ вперше завдали удару по території Ірану — ЗМІ

Денис Молотов
ОАЕ вперше завдали удару по території Ірану — ЗМІ
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) вперше завдали удару по території Ірану. Про це у неділю, 8 березня, повідомляє ізраїльське видання Ynet. За інформацією ЗМІ, ціллю атаки став іранський завод з опріснення води. У повідомленні зазначається, що Ізраїль розглядає цей удар як сигнал іранському режиму.

📢 «Атаку було здійснено на іранський завод з опріснення води, і Ізраїль вважає, що на цей час це лише сигнал режиму», — йдеться у повідомленні.

Водночас за оцінками ізраїльської сторони, якщо атаки Ірану посиляться, ОАЕ можуть приєднатися до військової кампанії навіть у ширшому масштабі.

Тим часом Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що з початку іранських атак загинули чотири людини, ще 112 отримали поранення.

За даними оборонного відомства, система протиповітряної оборони Еміратів виявила 238 балістичних ракет, запущених Іраном. З них:

  • 221 ракету було знищено;
  • 15 впали в море;
  • 2 впали на території країни.

Також було зафіксовано 1422 іранські безпілотники. З них:

  • 1342 дрони перехоплено;
  • 80 впали на територію ОАЕ.

Крім того, сили ППО виявили та знищили вісім крилатих ракет.

Лише за останні 24 години Іран запустив по території Еміратів 17 ракет, з яких 16 були перехоплені, а одна впала в море.

Також за цей період ОАЕ атакували 117 безпілотників:

  • 113 із них було збито;
  • чотири впали в море.

👉 Нагадаємо, 7 березня президент ОАЕ шейх Мухаммад бін Заїд Аль Нахаян заявив, що країна перебуває у стані війни з Іраном.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На росії атаковано хімічний завод «Уралхім»

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано понад 40 атак, ворог активно діє на трьох напрямках

ВІЙНА

Трамп заявив про роль США у зміні влади в Ірані

ВАЖЛИВО

Дрон рф атакував судно в порту Чорноморськ

ВІЙНА

Списані електростанції Європи допоможуть відновити енергосистему України

ВЛАДА

Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення

ПОДІЇ

Кабмін готує заходи для стабілізації ринку пального

ВАЖЛИВО

На росії росіяни знищили свій вертоліт – ЗМІ

ПОДІЇ

Переговори Україна-США-рф мали відбутись в Абу-Дабі

ВАЖЛИВО

Київ і Абу-Дабі обговорили захист цивільних від атак Ірану

ПОЛІТИКА

Чмирівська СВА вибудувала модель підтримки через партнерство громад

ЛУГАНЩИНА

Іран завдав удару по базах в Іраку та Йорданії з німецькими військовими

ПОДІЇ

ЄС виділив 1,5 млрд євро на нові програми підтримки України

ВАЖЛИВО

На фронті за добу відбулось 136 бойових зіткнень, ворог втратив 950 людей – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський повідомив про другий етап обміну – з російського полону повертаються ще 300 українських захисників

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип