ОАЕ вперше завдали удару по території Ірану — ЗМІ

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) вперше завдали удару по території Ірану. Про це у неділю, 8 березня, повідомляє ізраїльське видання Ynet. За інформацією ЗМІ, ціллю атаки став іранський завод з опріснення води. У повідомленні зазначається, що Ізраїль розглядає цей удар як сигнал іранському режиму.

📢 «Атаку було здійснено на іранський завод з опріснення води, і Ізраїль вважає, що на цей час це лише сигнал режиму», — йдеться у повідомленні.

Водночас за оцінками ізраїльської сторони, якщо атаки Ірану посиляться, ОАЕ можуть приєднатися до військової кампанії навіть у ширшому масштабі.

Тим часом Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що з початку іранських атак загинули чотири людини, ще 112 отримали поранення.

За даними оборонного відомства, система протиповітряної оборони Еміратів виявила 238 балістичних ракет, запущених Іраном. З них:

221 ракету було знищено ;

; 15 впали в море ;

; 2 впали на території країни.

Також було зафіксовано 1422 іранські безпілотники. З них:

1342 дрони перехоплено ;

; 80 впали на територію ОАЕ.

Крім того, сили ППО виявили та знищили вісім крилатих ракет.

Лише за останні 24 години Іран запустив по території Еміратів 17 ракет, з яких 16 були перехоплені, а одна впала в море.

Також за цей період ОАЕ атакували 117 безпілотників:

113 із них було збито ;

; чотири впали в море.

👉 Нагадаємо, 7 березня президент ОАЕ шейх Мухаммад бін Заїд Аль Нахаян заявив, що країна перебуває у стані війни з Іраном.