Новий прем’єр Нідерландів уперше відвідав Україну

Денис Молотов
Фото: перший візит Прем’єр-міністра Нідерландів Робa Єттена до України / 08.03.2026

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен прибув із візитом до Києва. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у Facebook та Telegram у неділю, 8 березня.

За словами глави держави, разом із нідерландським прем’єром вони вшанували пам’ять загиблих українських військових.

📢 «Сьогодні разом із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном біля Стіни пам’яті вшанували полеглих українських захисників і захисниць», — написав Зеленський.

В Офісі президента уточнили, що це перший візит Робa Єттена до України після його призначення на посаду кілька тижнів тому.

ℹ️ Новий уряд Нідерландів було сформовано 23 лютого, коли король країни затвердив склад кабінету міністрів.

До складу уряду входять:

  • 18 міністрів;
  • 10 державних секретарів.

38-річний Роб Єттен став наймолодшим прем’єр-міністром в історії Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що новий уряд Нідерландів планує продовжувати підтримку України. Зокрема, у 2027–2029 роках Україна має отримати від Нідерландів близько 3 млрд євро допомоги.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 березня, провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

