Середа, 17 Грудня, 2025
Нові американські санкції проти рф можуть посилити тиск на москву

Денис Молотов
Адміністрація президента США Дональда Трампа готує новий пакет санкцій проти енергетичного сектору росії. Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg з посиланням на джерела у середу, 17 грудня.

📢 «За словами осіб, обізнаних з питанням, США готують новий раунд санкцій щодо російського енергетичного сектора для посилення тиску на москву на випадок, якщо росія відхилить мирну угоду з Україною», – йдеться у публікації.

За даними джерел, розглядаються заходи впливу проти суден так званого «тіньового флоту» росії, який використовується для перевезення нафти. А також посилення санкційного тиску проти торгових компаній, що сприяють таким транзакціям.

Джерела видання уточнили, що оголосити про нові санкції можуть вже цього тижня. Водночас як зауважили співрозмовники агентства, остаточне рішення щодо заходів залишатиметься за президентом США Дональдом Трампом.

Співрозмовники Bloomberg також повідомили, що міністр фінансів США Скотт Бессент обговорював тему санкцій з послами європейських держав. Утім, в американському Мінфіні коментарів поки не надали.

Речник кремля дмитро пєков сьогодні вранці зазначив:

📢 «Будь-які санкції шкодять справі налагодження відносин, це очевидно».

Раніше у середу стало відомо, що четверо сенаторів від обох партій внесли до Сенату законопроєкт про запровадження санкцій за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з росії.

👉 Як відомо, у жовтні США вже запровадили санкції проти «Роснєфті» та «Лукойлу» в межах чергової спроби змусити кремль завершити війну проти України. Це спричинило значну зміну маршрутів поставок російської нафти до Китаю та Індії.

