Вівторок, 24 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Нова Зеландія оголосила пакет допомоги Україні та санкції проти рф

Денис Молотов
Нова Зеландія оголосила пакет допомоги Україні та санкції проти рф
Фото з відкритих джерел: міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Нова допомога Нової Зеландії Україні становитиме NZD8 млн ($4,77 млн), водночас Веллінгтон оголосив про додаткові санкції проти росії. Про це 24 лютого повідомили на сайті уряду країни.

📢 «Бомбардування росією цивільної інфраструктури цієї зими завдали важкого удару по народу України, і ця допомога демонструє незмінну солідарність Нової Зеландії. Ці внески допоможуть задовольнити нагальні потреби, що виникли в результаті жорстоких зимових атак росії на українських цивільних осіб та енергетичну інфраструктуру», — заявив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Зазначається, що NZD5 млн спрямують як гуманітарну допомогу міжнародним партнерам, які підтримують українських цивільних, найбільше постраждалих від війни. Загалом за останні чотири роки обсяг гуманітарної допомоги Нової Зеландії Україні досяг NZD45 млн.

Ще NZD3 млн уряд перерахує до Трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України, який адмініструє Світовий банк. Кошти підуть на зміцнення енергетичної стійкості та відбудову.

☝️ Паралельно Веллінгтон оголосив 34-й пакет санкцій проти рф. Він передбачає зниження граничної ціни на російську сиру нафту та обмеження щодо 100 суден так званого тіньового флоту.

📢 «Це обдумані кроки, спрямовані на скорочення важливих нафтових доходів, які живлять незаконну агресивну війну путіна проти України», — наголосив Пітерс.

Крім того, санкції запроваджено проти суб’єктів з Білорусі, Ірану та Північної Кореї, а також проти альтернативних постачальників платіжних послуг, кіберсуб’єктів і структур, що підтримують військово-промисловий комплекс рф.

Раніше повідомлялося, що Австралія та Нова Зеландія ухвалили рішення надати Україні додаткову військову підтримку на суму понад 70 млн доларів США.

Нагадаємо, напередодні Велика Британія також оголосила про новий пакет військової та гуманітарної допомоги Україні. Також Велика Британія оголосила про запровадження нового масштабного пакета обмежень — санкції проти рф.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

До України прибув спікер польського Сейму

ВАЖЛИВО

Рада ЄС продовжила санкції проти росії до 2027 року

ВАЖЛИВО

Угорщина не припинятиме постачання електроенергії Україні

ПОЛІТИКА

Біля резиднції Трампа в Мар-а-Лаго вбили чоловіка

ПОДІЇ

На Гуляйпільський та Покровський напрямки припала понад третина боїв – карта від Генштабу

ПОДІЇ

Двоє військових ТЦК отримали підозру за вимагання хабарів

КРИМІНАЛ

Польща закликала своїх громадян залишити росію

ПОЛІТИКА

росіяни вдарили «шахедами» по об’єктах Нафтогазу

ВАЖЛИВО

Судитимуть посадовців окупаційних адміністрацій на Луганщині

КРИМІНАЛ

У РНБО прокоментували окрему зустріч делегацій України та рф

ПОЛІТИКА

Чотири роки повномасштабного вторгнення росії в Україну

ВАЖЛИВО

США очікують прориву в мирному процесі між Україною та рф

ВАЖЛИВО

Британія запровадила масштабний пакет санкцій проти росії

ВАЖЛИВО

Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київщину зросла до 17, четверо з них – діти

ПОДІЇ

СБУ та МВС оприлюднили нові деталі затримання зловмисниці, яка вчинила потрійний теракт у Львові

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"