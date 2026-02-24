Нова Зеландія оголосила пакет допомоги Україні та санкції проти рф

Нова допомога Нової Зеландії Україні становитиме NZD8 млн ($4,77 млн), водночас Веллінгтон оголосив про додаткові санкції проти росії. Про це 24 лютого повідомили на сайті уряду країни.

📢 «Бомбардування росією цивільної інфраструктури цієї зими завдали важкого удару по народу України, і ця допомога демонструє незмінну солідарність Нової Зеландії. Ці внески допоможуть задовольнити нагальні потреби, що виникли в результаті жорстоких зимових атак росії на українських цивільних осіб та енергетичну інфраструктуру», — заявив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Зазначається, що NZD5 млн спрямують як гуманітарну допомогу міжнародним партнерам, які підтримують українських цивільних, найбільше постраждалих від війни. Загалом за останні чотири роки обсяг гуманітарної допомоги Нової Зеландії Україні досяг NZD45 млн.

Ще NZD3 млн уряд перерахує до Трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України, який адмініструє Світовий банк. Кошти підуть на зміцнення енергетичної стійкості та відбудову.

☝️ Паралельно Веллінгтон оголосив 34-й пакет санкцій проти рф. Він передбачає зниження граничної ціни на російську сиру нафту та обмеження щодо 100 суден так званого тіньового флоту.

📢 «Це обдумані кроки, спрямовані на скорочення важливих нафтових доходів, які живлять незаконну агресивну війну путіна проти України», — наголосив Пітерс.

Крім того, санкції запроваджено проти суб’єктів з Білорусі, Ірану та Північної Кореї, а також проти альтернативних постачальників платіжних послуг, кіберсуб’єктів і структур, що підтримують військово-промисловий комплекс рф.

Раніше повідомлялося, що Австралія та Нова Зеландія ухвалили рішення надати Україні додаткову військову підтримку на суму понад 70 млн доларів США.

Нагадаємо, напередодні Велика Британія також оголосила про новий пакет військової та гуманітарної допомоги Україні. Також Велика Британія оголосила про запровадження нового масштабного пакета обмежень — санкції проти рф.