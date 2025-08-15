Норвегія подвоїла допомогу Україні на закупівлю газу у 2025 році

Уряд Норвегії 15 серпня оголосив про виділення Україні додаткового 1 мільярда норвезьких крон, що еквівалентно 98,29 мільйона доларів США. Ці кошти призначені для імпорту газу з метою гарантувати достатні обсяги палива перед початком опалювального сезону 2025–2026 років. Про це повідомляє Devdiscourse.com.

Зазначається, що ця підтримка має стратегічне значення для енергетичної стабільності України в умовах триваючої російської агресії та можливих ризиків для енергопостачання. Норвегія демонструє готовність оперативно реагувати на потреби України у критичних енергетичних ресурсах.

📊 В уряді Норвегії нагадали, що ця допомога є доповненням до аналогічної суми в 1 мільярд крон. Її було надано ще в березні 2025 року на ті ж цілі. Таким чином, загальна сума норвезької підтримки для імпорту газу в цьому році досягне 2 мільярдів крон. Очікується, що цих коштів вистачить для забезпечення постачання газу приблизно одному мільйону українських сімей протягом усього зимового періоду.

Закупівля палива відбуватиметься через західних постачальників. Як і раніше, фінансування проходитиме через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), а безпосереднім отримувачем коштів виступить державна газова компанія України «Нафтогаз».

Імпортований газ буде спрямований як на поточне споживання, так і на формування резервних запасів, які можуть знадобитися у разі нових атак рф на критичну газову інфраструктуру.

📈З 2022 року Норвегія вже виділила Україні 4,6 мільярда норвезьких крон на закупівлю газу. Ці кошти допомогли забезпечити безперервне постачання енергії навіть у найскладніші періоди воєнного часу.

На тлі цього, український уряд продовжує диверсифікацію джерел постачання палива.

✅ Нещодавно Україна уклала першу угоду з компанією SOCAR Energy Ukraine, що входить до азербайджанської державної корпорації SOCAR, на закупівлю азербайджанського газу.

✅ Крім того, було підписано рекордну угоду на імпорт газу загальною вартістю 500 мільйонів євро.

❗ Додаткова допомога Норвегії значно зміцнить енергетичну безпеку України та знизить ризики дефіциту газу під час зимових холодів, особливо з урахуванням можливих перебоїв через бойові дії.