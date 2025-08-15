П’ятниця, 15 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Норвегія подвоїла допомогу Україні на закупівлю газу у 2025 році

Денис Молотов
Денис Молотов
Норвегія подвоїла допомогу Україні на закупівлю газу у 2025 році

Уряд Норвегії 15 серпня оголосив про виділення Україні додаткового 1 мільярда норвезьких крон, що еквівалентно 98,29 мільйона доларів США. Ці кошти призначені для імпорту газу з метою гарантувати достатні обсяги палива перед початком опалювального сезону 2025–2026 років. Про це повідомляє Devdiscourse.com.

Зазначається, що ця підтримка має стратегічне значення для енергетичної стабільності України в умовах триваючої російської агресії та можливих ризиків для енергопостачання. Норвегія демонструє готовність оперативно реагувати на потреби України у критичних енергетичних ресурсах.

📊 В уряді Норвегії нагадали, що ця допомога є доповненням до аналогічної суми в 1 мільярд крон. Її було надано ще в березні 2025 року на ті ж цілі. Таким чином, загальна сума норвезької підтримки для імпорту газу в цьому році досягне 2 мільярдів крон. Очікується, що цих коштів вистачить для забезпечення постачання газу приблизно одному мільйону українських сімей протягом усього зимового періоду.

Закупівля палива відбуватиметься через західних постачальників. Як і раніше, фінансування проходитиме через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), а безпосереднім отримувачем коштів виступить державна газова компанія України «Нафтогаз».

Імпортований газ буде спрямований як на поточне споживання, так і на формування резервних запасів, які можуть знадобитися у разі нових атак рф на критичну газову інфраструктуру.

📈З 2022 року Норвегія вже виділила Україні 4,6 мільярда норвезьких крон на закупівлю газу. Ці кошти допомогли забезпечити безперервне постачання енергії навіть у найскладніші періоди воєнного часу.

На тлі цього, український уряд продовжує диверсифікацію джерел постачання палива.

✅ Нещодавно Україна уклала першу угоду з компанією SOCAR Energy Ukraine, що входить до азербайджанської державної корпорації SOCAR, на закупівлю азербайджанського газу.

✅ Крім того, було підписано рекордну угоду на імпорт газу загальною вартістю 500 мільйонів євро.

❗ Додаткова допомога Норвегії значно зміцнить енергетичну безпеку України та знизить ризики дефіциту газу під час зимових холодів, особливо з урахуванням можливих перебоїв через бойові дії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Доходи під контролем: як уникати помилок у фінансовому обліку

СУСПІЛЬСТВО

Суд ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ Павла Кириленка

КРИМІНАЛ

У Міноборони збільшили фінансування батальйонів на передовій

ВЛАДА

Арттерапія та майстер-класи для ВПО з Луганщини пройшли у Полтаві та Дніпрі

ЛУГАНЩИНА

Ситуація на фронті: ворог несе нищівні втрати на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Зневоднений Донецьк привітав Північну Корею

ПОДІЇ

Іран погрожує зірвати створення нового транзитного маршруту TRIPP

ПОЛІТИКА

Генсек НАТО назвав ключові виклики для миру в Україні

ВАЖЛИВО

Україна уклала рекордну угоду на закупівлю природного газу

ВАЖЛИВО

Джей Ді Венс: рф та Україна залишаться незадоволеними

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Президент Чехії Петр Павел погодився із втратою Україною територій «заради її виживання»

СТОПФЕЙК

Комунальники Луганщини та переселенці відбудовують життя і створюють нові робочі місця

ЛУГАНЩИНА

російський дрон атакував авто на Сумщині: поранені двоє жінок

ВІЙНА

Новоайдарська селищна військова адміністрація також підтримує Захисників

ЛУГАНЩИНА

Фейк: У Чернігові усміхнений чиновник вручив грамоту матері загиблого військового

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"