Україна уклала рекордну угоду на закупівлю природного газу

Середа, 13 Серпня, 2025
ВАЖЛИВО

Денис Молотов
Україна уклала масштабну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на закупівлю газу на суму 500 млн євро. Про це в середу, 13 серпня, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі.

📢 «Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду – 500 млн євро на закупівлю газу. Це найбільший проєкт банку в нашій країні», – наголосила вона.

Свириденко уточнила, що вперше такий кредит надається під гарантію Європейського Союзу, без державної гарантії України.

☝️ За її словами, це рішення допоможе країні якісніше підготуватися до опалювального сезону та гарантувати тепло й світло у домівках навіть у найскладніші зимові дні.

📢 «Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими», – пояснила нова очільниця уряду. Вона також висловила вдячність ЄБРР та ЄС за потужну підтримку.

У «Нафтогазі» повідомили, що газ закуповуватимуть на конкурентних умовах у понад 30 попередньо кваліфікованих постачальників. Контракти укладатимуть відповідно до стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET). Це організація, що об’єднує понад 120 компаній та сприяє прозорості й ефективності європейського енергоринку, розвитку конкуренції та надійному постачанню енергії.

☝️ Нагадаємо, що цього року Україна розпочала закачування газу за умов рекордно низьких запасів у підземних сховищах, ускладнених постійними атаками російських військ на газову інфраструктуру.

Втім, на початку серпня ситуація стала покращуватися, а імпорт газу досяг найвищого рівня за останні два роки.

👉 Також раніше повідомлялось, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив фінансування для НАК «Нафтогаз України» у вигляді позики на придбання природного газу.

