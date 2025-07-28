Понеділок, 28 Липня, 2025
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Нафтогаз закупив перший газ із Азербайджану

Денис Молотов
Денис Молотов
Нафтогаз закупив перший газ із Азербайджану

Група «Нафтогаз України» підписала перший контракт на закупівлю природного газу азербайджанського походження. Угода укладена з компанією SOCAR Energy Ukraine, яка є частиною державної нафтогазової корпорації Азербайджану SOCAR. Про це український енергетичний холдинг повідомив у понеділок, 28 липня.

Згідно з офіційною заявою, вперше постачання здійснюється тестовим маршрутом через Трансбалканський газотранспортний коридор. Газ транспортується з Болгарії через Румунію до українського кордону.

📢 «Також уперше тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон», – йдеться у повідомленні.

Голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький підкреслив, що мова йде про невеликий обсяг палива, але про стратегічно важливий крок у напрямку енергетичної диверсифікації.

📢 «Це ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України», – зазначив він.

За словами Корецького, угода з SOCAR відкриває потенціал для довгострокової співпраці між сторонами, зокрема в межах транзитних можливостей регіону.

Нагадаємо, що Трансбалканський коридор – це газопровід, який раніше використовувався для транспортування російського газу до країн Балкан. Після змін у 2019 році його частину було переорієнтовано, зокрема, в рамках проєкту «Балканський потік».

У травні 2024 року оператори газотранспортних систем Болгарії, Румунії, Греції, Молдови та України узгодили технічну схему, що дозволяє транспортувати до 1 млрд кубометрів газу на рік з Греції в Україну.

🛢️Крім того, наприкінці 2024 року Україна вже отримала перший СПГ-газ зі США через термінал у Греції. Партія обсягом 100 мільйонів кубометрів або близько 1 ТВт-год енергії надійшла до регазифікаційного терміналу Ревітуса на борту судна Gaslog Savannah. Також Україна уклала нову угоду на постачання 100 мільйонів кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі США.

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