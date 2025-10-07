Вівторок, 7 Жовтня, 2025
Німецька розвідка має докази планів нападу росії на НАТО

Денис Молотов
Денис Молотов
Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що німецька розвідка володіє доказами того, що кремль обговорює можливість агресії проти НАТО. Про це він сказав в інтерв’ю польській газеті Wyborcza у понеділок, 6 жовтня.

📢 «Німецька розвідка стверджує, що в неї є докази того, що кремль обговорює напад на НАТО. І якщо обговорює, чи планує він напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів слід ставитися вкрай серйозно», — наголосив єврокомісар.

За словами Кубілюса, росія може бути готовою до війни, тому Захід має враховувати цей ризик.

☝️ Він закликав НАТО та ЄС бути готовими до будь-яких сценаріїв і робити висновки з досвіду України та росії.

Європейський посадовець зазначив, що підготовка до потенційних загроз уже триває.

📢 «Європейська комісія посилює підтримку військової промисловості, і це вже дає результати. У 2025 році виробництво боєприпасів для гаубиць суттєво зросте», — пояснив він.

Кубілюс також відзначив позитивну тенденцію в розбудові нових оборонних підприємств у ЄС, що має зміцнити здатність континенту до самозахисту.

☝️ Нагадаємо, у кремлі заперечують будь-які плани нападу на НАТО. Диктатор на росії владімір путін назвав припущення про можливу агресію «абсурдними» та заявив, що європейські політики, які підтримують такі твердження, «демонструють власну некомпетентність».

👉 Також повідомлялось, що Країни НАТО погодилися взяти на себе фінансові витрати на закупівлю ракет Tomahawk для України.

