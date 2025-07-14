Понеділок, 14 Липня, 2025
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Німеччина може повернути обов’язкову службу — президент

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина може повернути обов’язкову службу — президент

У неділю, 13 липня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив із закликом відновити загальний військовий обов’язок у країні. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF, коментуючи зміну безпекового середовища в Європі після початку повномасштабної війни росії проти України.

📢 «Через війну, яку розпочала росія, через висновки, які ми з цього зробили, щоб краще захистити себе, – бундесвер має бути укомплектований особовим складом», – наголосив Штайнмаєр.

☝️ Він підкреслив, що військовий обов’язок – один із можливих способів посилення обороноздатності. На його думку, лише за умови залучення більшої кількості молоді до служби, збройні сили зможуть ефективно реагувати на виклики.

📢 «Щоб це стало можливим, сама служба повинна бути привабливою для молодих людей», – додав президент Німеччини.

📌 Нагадаємо, що обов’язкову військову службу було скасовано у ФРН у 2011 році. З того часу служба в армії є добровільною.

📈 Згідно з новим оборонним планом, річний оборонний бюджет Німеччини у 2025 році перевищить 60 мільярдів євро, що значно більше порівняно з 52 мільярдами у 2024-му.

Тим часом в інших країнах Європи також відбуваються зміни у сфері призову. Зокрема, у Данії з 1 липня набули чинності нові норми. За ними, жінки віком 18 років також підлягають військовому обов’язку нарівні з чоловіками.

📉 На росії навесні 2025 року диктатор володимир путін розпорядився провести призов 160 тисяч росіян до лав його окупаційної армії.

👉 ТАкож раніше стало відомо, що Німеччина планує розширити чисельність своєї армії до 250–260 тисяч військовослужбовців у межах реалізації нової оборонної стратегії НАТО. Це спрямовано на зміцнення колективної безпеки на тлі посилення російської загрози.

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