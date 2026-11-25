Міністерство освіти і науки визначило для Луганської області 108 місць на основному етапі реєстрації на сертифікацію вчителів у 2027 році. Загалом по Україні зареєструватися зможуть до 5 000 педагогів. Категорії учасників, регіональні квоти й календар затверджено наказом МОН № 1918.

Найбільше місць на Луганщині передбачили для вчителів початкових класів. Повний розподіл за шістьма категоріями оприлюднила Луганська ОВА.

37 – учителі початкових класів.

– учителі початкових класів. 22 – учителі природничої освітньої галузі та/або галузі «Природознавство».

– учителі природничої освітньої галузі та/або галузі «Природознавство». 16 – учителі української мови і літератури.

– учителі української мови і літератури. 11 – учителі математики.

– учителі математики. 11 – учителі англійської мови.

– учителі англійської мови. 11 – учителі історії та громадянських дисциплін.

Коли реєструватися і як проходитиме сертифікація

Реєстрація триватиме з 15 до 25 січня 2027 року включно. На основному етапі, 15–22 січня, діятимуть регіональні квоти для кожної категорії. Якщо місця за квотою вже зайняті, подати заявку можна буде на додатковому етапі, 23–25 січня, за наявності місць у межах загальноукраїнського ліміту. У ці три дні регіональні квоти не застосовуватимуть, пояснили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Участь добровільна. На день початку реєстрації педагог має мати щонайменше два роки педагогічного стажу та навантаження від 0,25 тарифної ставки за категорією, у якій реєструється. Заявку подають через кабінет педагогічного працівника. Для реєстрації, зокрема, знадобиться довідка із закладу освіти, яка підтверджує стаж і навантаження. Її мають видати не раніше ніж за 14 календарних днів до початку реєстрації, йдеться у порядку реєстрації.

Сертифікація складається з трьох послідовних етапів

Спочатку вчителі проходять незалежне тестування фахових знань і вмінь, далі оцінюють власну педагогічну майстерність, а на завершальному етапі експерти вивчають їхній практичний досвід.

Листи-виклики з датою, часом і місцем тестування мають з’явитися в кабінетах учасників до 4 лютого, передбачає календарний план МОН.

Після успішної сертифікації педагог отримує сертифікат на три роки. Упродовж строку його дії передбачено щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу або ставки заробітної плати пропорційно до педагогічного навантаження, роз’яснює Державна служба якості освіти.

👉 Також нагадаємо, що 20 листопада у Львові відбувся форум «Реформа старшої профільної школи: можливості і виклики для громад». Захід зібрав представників місцевого самоврядування та військових адміністрацій із 16 областей України.