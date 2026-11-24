Швеція оголосила новий пакет цивільної допомоги Україні на 540 млн шведських крон. Кошти спрямують на тепло й електроенергію для домогосподарств, захист енергетичної інфраструктури від російських ударів і гуманітарну підтримку. Пакет профінансують зі шведського бюджету міжнародної допомоги, повідомив уряд Швеції 24 листопада.

На що підуть 540 млн шведських крон

85 млн крон – на енергетику через Програму розвитку ООН. За ці кошти закуплять і встановлять обладнання, яке допоможе забезпечити теплом та електрикою ще тисячі домівок. Підтримка також має сприяти стабільному енерго- й водопостачанню лікарень, шкіл та об’єктів зв’язку.

За ці кошти закуплять і встановлять обладнання, яке допоможе забезпечити теплом та електрикою ще тисячі домівок. Підтримка також має сприяти стабільному енерго- й водопостачанню лікарень, шкіл та об’єктів зв’язку. 300 млн крон – на замовлення аварійного обладнання. На цю суму уряд уповноважив Шведське агентство цивільного захисту укладати замовлення, щоб поставки в Україну тривали протягом зими. Обладнання допоможе зміцнити захист енергооб’єктів від російських атак.

На цю суму уряд уповноважив Шведське агентство цивільного захисту укладати замовлення, щоб поставки в Україну тривали протягом зими. Обладнання допоможе зміцнити захист енергооб’єктів від російських атак. 155 млн крон – на гуманітарну допомогу через Український Червоний Хрест. Фінансування передбачає грошову підтримку вразливих домогосподарств, допомогу з опаленням і забезпечення генераторами. Серед пріоритетів – родини у прифронтових громадах.

Міністр з питань міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Доуса пояснив, що пакет має допомогти людям, які найбільше потерпіли від російських ударів по цивільній інфраструктурі. За оцінкою шведського уряду, з урахуванням цього пакета загальна підтримка України від початку повномасштабного вторгнення сягнула близько 159 млрд крон, із яких понад 30 млрд крон припадають на цивільну допомогу.

60 млн крон на транспортну інфраструктуру Швеція оголосила раніше, 19 жовтня, в межах окремого пакета на 522 млн крон. Ці кошти передбачені для Фонду підтримки транспортної інфраструктури України (UTSF), уточнив шведський уряд.

👉 Також нагадаємо, що Україна та Швеція підписали угоду на закупівлю 16 винищувачів Gripen E, постачання яких розпочнеться на початку 2029 року.