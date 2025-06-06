Німеччина планує збільшити армію через загрозу з боку росії

Німеччина планує розширити чисельність своєї армії до 250–260 тисяч військовослужбовців у межах реалізації нової оборонної стратегії НАТО. Це спрямовано на зміцнення колективної безпеки на тлі посилення російської загрози. Про це у четвер, 5 червня, повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву міністра оборони Бориса Пісторіуса.

☝️Наразі Бундесвер суттєво недоукомплектований. Для досягнення нових стандартів оборони, за оцінками Пісторіуса, необхідно залучити щонайменше 50–60 тисяч нових військовослужбовців. Це охоплює всі види збройних сил.

📢 «Поки у нас не буде таких можливостей, у нас буде добровільна служба. І, можливо, навіть більше, якщо ми будемо привабливим роботодавцем і залучимо до армії достатньо молодих чоловіків і жінок, які погодяться служити довше», — заявив міністр.

Він також зазначив, що нині армія не здатна прийняти значно більшу кількість призовників через брак необхідної інфраструктури. Зокрема, казарм і навчальних інструкторів.

Пісторіус підтвердив, що уряд обговорює питання щодо можливого повернення до обов’язкової військової служби, однак остаточне рішення ще не ухвалено. До цього часу набір новобранців залишатиметься добровільним.

За даними Reuters, завдання з формування додаткового контингенту у десятки тисяч осіб стане серйозним викликом для Берліна — як з точки зору логістики, так і з огляду на рівень мотивації потенційних військовослужбовців.

Раніше представники Німеччини наголошували, що країни НАТО мають терміново нарощувати оборонні ресурси, щоб бути готовими до потенційного наступу росії вже впродовж наступних чотирьох років.

❗Також раніше стало відомо, що Західні союзники України ще кілька місяців тому погодилися зняти обмеження на використання далекобійної зброї, яку передали Києву. Про це 27 травня повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,