Понеділок, 15 Грудня, 2025
Нідерланди прийматимуть Зеленського: мирні переговори та підтримка України

Денис Молотов
Король Нідерландів та прем’єр-міністр Дік Схоф у вівторок, 16 грудня, приймуть шостого президента України Володимира Зеленського. Про це повідомила пресслужба уряду Нідерландів.

Зазначається, що вдень глава нідерландського уряду проведе переговори з шостим президентом України. У зустрічі також візьмуть участь міністр закордонних справ Каспар Велдкамп та міністр оборони Рубен Брекельманс. Під час переговорів сторони, зокрема, обговорять мирні переговори та подальшу незмінну підтримку України.

Після цього Володимир Зеленський вирушить на зустріч з королем Нідерландів, яка відбудеться у палаці Гейс-тен-Бос.

Того ж дня прем’єр-міністр Дік Схоф виступить на міжнародній міністерській конференції, присвяченій Установчому договору про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України. Захід проходитиме в Гаазі під егідою Ради Європи та Нідерландів.

☝️ Нагадаємо, раніше цього дня президент України провів зустріч зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром — віч-на-віч та в розширеному форматі — у палаці Бельвю, резиденції Федерального президента Німеччини.

👉 У Берліні завершився другий раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки.

