Понеділок, 15 Грудня, 2025
У Берліні завершився другий раунд переговорів між Україною та США

Денис Молотов
У Берліні завершився другий раунд переговорів між Україною та США

У Берліні завершився другий раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив радник президента України Дмитро Литвин, інформує Інтерфакс-Україна у понеділок, 15 грудня.

За його словами, після завершення перемовин шостий президент України Володимир Зеленський уже прибув на зустріч із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, яка була запланована на завершення переговорів з американською стороною.

Як відомо, переговори розпочалися вранці 15 грудня, участь у них безпосередньо брав шостий глава держави Володимир Зеленський.

Також сьогодні у Берліні очікують прибуття президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа та прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні.

За попередньою інформацією, зустріч Володимира Зеленського з європейськими лідерами має розпочатися о 20:00 за київським часом.

☝️ Нагадаємо, перший раунд переговорів між делегаціями України та США відбувся 14 грудня і тривав понад п’ять годин. Після його завершення спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про «великий прогрес» у перемовинах.

