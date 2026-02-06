Нідерланди допоможуть відновити енергетичний сектор України. Про це повідомило Міністерство енергетики у п’ятницю, 6 січня.

Йдеться про результати телефонної розмови першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики Дениса Шмигаля з міністром зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Міністерства закордонних справ Нідерландів Ауке де Вріс.

📢 «Денис Шмигаль та Ауке де Вріс домовились про постачання трансформаторів різної потужності, а також внесок Нідерландів у розмірі 23 млн євро на підтримку енергетичного сектору України», – йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ У Міністерстві енергетики зазначили, що надана допомога дозволить посилити стійкість української енергосистеми в умовах постійних атак з боку рф та сприятиме швидшому відновленню пошкодженої інфраструктури.

Також наголошується, що Ауке де Вріс підтвердила готовність Нідерландів і надалі підтримувати український енергосектор та долучатися до відповідних проєктів відновлення.

👉 Нагадаємо, раніше Україна отримала енергетичну допомогу від Німеччини. Більшу частину цього пакета було спрямовано для потреб Києва. До нього увійшли дві когенераційні установки, генератори та інша критично важлива техніка. Це дозволить забезпечити світлом і теплом понад 86 тисяч мешканців столиці.

📌 Раніше стало відомо, що адресну допомогу маломобільним громадянам та одиноким пенсіонерам нададуть на тлі складної ситуації в енергосистемі України.